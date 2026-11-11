Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Martina Půtu zřejmě na postu hejtmana Libereckého kraje vystřídá stranický kolega a poslanec Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), mandátu ve sněmovně se plánuje vzdát. Půta byl zvolen do Senátu a už při oznámení své kandidatury řekl, že v případě zvolení místo hejtmana opustí. Nového hejtmana by mělo krajské zastupitelstvo volit v prosinci, informovala mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.
Dvaapadesátiletý Sviták byl do konce loňského roku náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro dopravu, po svém zvolení do Poslanecké sněmovny se této funkce vzdal. Jeho kandidaturu do čela kraje v úterý schválil zastupitelský klub SLK, dostal nejvíc hlasů ze tří kandidátů. „S výkonem pozice hejtmana Libereckého kraje souvisí i můj budoucí odchod z Poslanecké sněmovny, neboť dlouhodobě zastávám postoj, že kumulovat funkce, zvlášť v pozici hejtmana, není možné,“ sdělil Sviták.
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