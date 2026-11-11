Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Martina Půtu zřejmě na postu hejtmana Libereckého kraje vystřídá stranický kolega a poslanec Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), mandátu ve sněmovně se plánuje vzdát. Půta byl zvolen do Senátu a už při oznámení své kandidatury řekl, že v případě zvolení místo hejtmana opustí. Nového hejtmana by mělo krajské zastupitelstvo volit v prosinci, informovala mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.

Dvaapadesátiletý Sviták byl do konce loňského roku náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro dopravu, po svém zvolení do Poslanecké sněmovny se této funkce vzdal. Jeho kandidaturu do čela kraje v úterý schválil zastupitelský klub SLK, dostal nejvíc hlasů ze tří kandidátů. „S výkonem pozice hejtmana Libereckého kraje souvisí i můj budoucí odchod z Poslanecké sněmovny, neboť dlouhodobě zastávám postoj, že kumulovat funkce, zvlášť v pozici hejtmana, není možné,“ sdělil Sviták.

Připravujeme podrobnosti.

Půta se vzdá funkce hejtmana a senátorské imunity
Martin Půta (SLK)

Výběr redakce

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě představují koalici na magistrátu

ŽivěLídři STAN, SPOLU a Prahy sobě představují koalici na magistrátu

před 8 mminutami
Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

před 13 mminutami
FSB hlásí zatčení dvou údajných polských agentů, Varšava mluví o provokaci

FSB hlásí zatčení dvou údajných polských agentů, Varšava mluví o provokaci

08:39Aktualizovánopřed 49 mminutami
Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

před 1 hhodinou
Čeští vědci znovuobjevili „ztraceného“ vodního hlodavce z Etiopie

Čeští vědci znovuobjevili „ztraceného“ vodního hlodavce z Etiopie

před 2 hhodinami
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali snahu o odvolání Hegsetha

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali snahu o odvolání Hegsetha

02:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

před 3 hhodinami
Odvolaní náměstci, protesty i spor o DPH. Co se děje okolo Správy KRNAPu?

Odvolaní náměstci, protesty i spor o DPH. Co se děje okolo Správy KRNAPu?

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

ŽivěLídři STAN, SPOLU a Prahy sobě představují koalici na magistrátu

Pro koalici Starostů, SPOLU (ODS a TOP 09) a Prahy sobě se v úterý vyslovil zastupitelský klub STAN na pražském magistrátu. Lídři STAN Petr Hlaváček a SPOLU Tomáš Portlík (ODS) se krátce po říjnových komunálních volbách domluvili, že jejich strany povládnou hlavnímu městu společně, a následně vedli jednání o tom, zda do koalice přiberou Prahu sobě či Piráty, nebo zda utvoří dvojkoalici, která by měla v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 34 hlasů.
před 8 mminutami

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Martina Půtu zřejmě na postu hejtmana Libereckého kraje vystřídá stranický kolega a poslanec Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK), mandátu ve sněmovně se plánuje vzdát. Půta byl zvolen do Senátu a už při oznámení své kandidatury řekl, že v případě zvolení místo hejtmana opustí. Nového hejtmana by mělo krajské zastupitelstvo volit v prosinci, informovala mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.
před 13 mminutami

VideoDo sporu o návrat sochy Radeckého vstoupilo muzeum. Odmítá ji vydat

Měří jedenáct metrů, váží deset tun a jedná se bezesporu o cenné umělecké dílo devatenáctého století. Řeč je o sousoší vojevůdce Josefa Václava Radeckého – rozporuplné postavě našich dějin a českého vítěze nad Napoleonem. O tuto skulpturu se v současnosti vedou vášnivé spory. Pražský magistrát před pár měsíci rozhodl, že se bronzová socha vrátí na Malostranské náměstí, odkud byla odstraněna v dobách vzniku republiky. To se ovšem nelíbí některým místním obyvatelům, kteří rozhodnutí ještě chtějí zvrátit. Nečekaný zvrat do celého příběhu vneslo Národní muzeum, které, jak zjistili Reportéři ČT, originál sochy Radeckého vydat odmítá.
před 1 hhodinou

Odvolaní náměstci, protesty i spor o DPH. Co se děje okolo Správy KRNAPu?

Odvolání dvou náměstků Správy Krkonošského národního parku (KRNAPu) jejím ředitelem Petrem Moravcem vyvolávají pochybnosti u části veřejnosti i zaměstnanců parku. Reakcí byly protesty před ministerstvem životního prostředí (MŽP) i sídlem správy ve Vrchlabí a vyhlášení stávkové pohotovosti odborů Správy KRNAPu. „Vzájemná důvěra byla od počátku narušena,“ zdůvodnil svůj krok Moravec. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nevidí důvod k ředitelovu odvolání, plánuje se ale s jeho kritiky setkat. Minulé vedení Správy KRNAPu naopak ministr viní z chybného postupu v účtování DPH a sporu o tuto daň mezi správou parku a Finanční správou.
před 4 hhodinami

Ve Vysoké u Příbramě půjdou lidé volit znovu, hlasování je podle soudu neplatné

Krajský soud v Praze prohlásil hlasování v komunálních volbách ve Vysoké u Příbramě za neplatné. Důvodem jsou rozpory mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali, vyplývá z usnesení soudu. Hlasování v obci s 360 obyvateli se tak musí opakovat. Volby se budou opakovat také ve Slavětíně na Lounsku. V případě voleb v Mariánských Lázních pak Krajský soud v Plzni uvedl, že volby provázelo kupčení s hlasy. Dle soudu ale nebyl jednoznačně prokázán vliv na rozdělení mandátů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Brno připravuje další protipovodňová opatření. Začalo s kácením stromů

V Brně začaly přípravy na další etapu protipovodňových opatření podél Svratky a Svitavy. Kvůli plánované výstavbě musí město pokácet desítky stromů, za které slibuje rozsáhlou náhradní výsadbu. Samotná stavba za téměř tři miliardy korun by měla začít příští rok.
před 14 hhodinami

STAN chce v Praze koalici se SPOLU a Prahou sobě

Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se SPOLU (ODS, TOP 09) a s Prahou sobě. Na základě dosavadních koaličních jednání to v úterý odhlasoval jeho zastupitelský klub. STAN a SPOLU jednaly v posledních týdnech o možném partnerství jak s Prahou sobě, tak s Piráty. O koalici budou ještě jednat kluby Prahy sobě a SPOLU. Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb. Piráti uvedli, že rozhodnutí Starostů respektují, i když by podle nich byla nejlepší varianta koalice STAN, Prahy sobě a Pirátů.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Studenti vysokých škol napříč Českem vyjádřili podporu ČT a ČRo

Demonstranti z řad vysokoškoláků v úterý akcemi v několika českých městech projevili podporu České televizi a Českému rozhlasu a také kultuře. Vládou navrhované zrušení televizních a rozhlasových poplatků by podle nich mohlo ohrozit jejich nezávislost. V Praze na náměstí Republiky studenti ČVUT, VŠCHT, ČZU, UK, VŠE, UMPRUM nebo AVU zahájili protest v symbolický čas 16:36. Veřejné proklamace a další program se konaly také například v Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, v Plzni, Brně či Ostravě.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

před 16 hhodinami
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

před 17 hhodinami
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026