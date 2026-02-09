SOUHRN: Zásadní události pondělí 9. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 9. února 2026.
Kabinet rozhodl o zrušení Národní ekonomické rady vlády
Vláda se na pondělním zasedání shodla, že zruší Národní ekonomickou radu vlády (NERV), která předchozímu kabinetu radila se strukturálními ekonomickými opatřeními. Podpořila rozšíření trestného činu obchodování s lidmi a odmítla pro nadbytečnost návrh novely opozičních poslanců o předcházení ekologické újmě. Také třeba jmenovala nové členy Rady vlády pro využití výnosu z dražeb emisních povolenek.
Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent
Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna, uvedl Úřad práce ČR. Analytici také zmiňují vliv flexinovely zákoníku práce a odliv pracovníků z průmyslu. Nezaměstnanost podle nich roste dlouhodobě.
Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže
Soud v Hongkongu odsoudil prodemokratického aktivistu a bývalého mediálního magnáta Jimmyho Laie za „porušení zákona o národní bezpečnosti“ ke dvaceti letům vězení. Podle agentur AFP a AP je trest zatím nejvyšší uložený od přijetí Čínou vnuceného zákona, který prakticky umlčel kritické hlasy v Hongkongu. Lai veškerá obvinění odmítá, může se odvolat. K jeho okamžitému propuštění vyzvalo několik států i Evropská unie.
Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem
Česká policie se zabývá kauzou související s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, informovalo policejní prezidium, podle něhož zatím policisté vyhodnocují informace z veřejných zdrojů. Poté upřesní další postup a rozhodne, který útvar se bude případem zabývat. Mezi miliony stran dokumentů zveřejněných v kauze je i několik českých stop – jednou z nich je, že si prý Epstein nechával z tuzemska dopravovat nezletilé dívky.
Írán začal hromadně zatýkat reformisty. Včetně významných osobností
Íránské bezpečnostní síly začaly hromadně zatýkat představitele reformního hnutí v zemi, včetně řady významných osobností, uvedla agentura AP s odvoláním na lokální média. Vláda je údajně podezřívá z narušování politické situace v zemi během celostátních protirežimních protestů, které vypukly na konci prosince.
Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách
Zastupitelé Ústeckého kraje v pondělí napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani řekl, že těžba a zpracování nerostné suroviny, která se využívá při výrobě baterií, patří s výší investice 42 miliard korun mezi největší transformační projekty v regionu. Rozhodnutí zastupitelů je klíčové pro další rozhodování investora o realizaci, zdůraznil Cyrani.
Tržby ve službách loni meziročně stouply o 1,8 procenta
Tržby ve službách v Česku loni meziročně reálně vzrostly o 1,8 procenta. Zpomalily tak růst, v roce 2024 totiž stouply podle revidovaných údajů o 2,3 procenta. Tržby minulý rok neklesly v žádném ze sledovaných odvětví služeb, nejvíce k růstu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad.
Moravští archeologové vypráví příběh jednoho lovce. Dočkali se světového uznání
Mezinárodní vědecká organizace PLOS vydala seznam nejdůležitějších studií uplynulého roku v oboru lidské evoluce. Zařadila mezi ně i výzkum českých archeologů vedený Dominikem Chlachulou. Mladý brněnský vědec popsal zcela jedinečný nález: sadu nástrojů jednoho lovce z doby ledové, současníka Štorchových Lovců mamutů. Jiný takový objev z této doby archeologie nemá, je celosvětově jedinečný a pomáhá vyprávět příběh lidí, kteří sídlili před desítkami tisíc let pod Pálavou a vytvořili i slavnou Věstonickou Venuši.