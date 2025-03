SOUHRN: Zásadní události pondělí 3. března

Británie se distancovala od návrhu omezeného měsíčního příměří na Ukrajině, napsal list Financial Times, který ho označil za návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Deník Le Figaro po nedělním summitu v Londýně o Ukrajině a evropské bezpečnosti napsal, že příměří omezené na moře, vzdušný prostor a energetickou infrastrukturu předložil Macron společně s britským premiérem Keirem Starmerem. Jeho mluvčí podle Reuters řekl, že se debatuje o řadě možností a že k nim nebude dávat komentáře.

V Mannheimu na západě Německa najelo v pondělí auto do lidí, incident si podle policie vyžádal nejméně jednoho mrtvého a několik těžce zraněných. Řidiče vozu policisté zadrželi, podle agentury DPA se jedná o německého občana, který skončil se zraněním v nemocnici. Německá policie nyní nepředpokládá, že by incident měl politický motiv.

Evropská komise navrhuje úpravu systému pokut pro automobilky, které neplní emisní cíle. Nově by měly vykazovat plnění cílů za tříleté období – doteď to bylo za každý rok. Změna by jim poskytla více času a umožnila vyhnout se placení pokut v letošním roce. Akcie evropských automobilek začaly po oznámení sílit.