Trump plánuje cla na zemědělský dovoz do USA

Americký prezident Donald Trump plánuje zavedení cel na dovoz zemědělských produktů do USA od 2. dubna. Oznámil to na své sociální síti Truth Social. Podle agentury DPA zatím není jasné, zda se cla budou vztahovat na dovoz ze všech zemí světa, či zda budou existovat výjimky pro některé obchodní partnery. Trump také naznačil, že od úterý začnou platit již dříve ohlášená cla na dovoz z Kanady a Mexika.

„Velkým farmářům Spojených států: Připravte se na to, že začnete vyrábět spoustu zemědělských produktů, které se budou prodávat UVNITŘ Spojených států. Cla na produkty zvenčí budou zavedena 2. dubna. Dobře se bavte!“ napsal Trump.

Cla na dovoz z Kanady a Mexika

Americký prezident v posledních týdnech ohlásil různá cla, některá z nich však byla okamžitě pozastavena. Počínaje úterkem 4. března podle dosavadních informací vstoupí v platnost 25procentní cla na dovoz z Kanady a Mexika. Krok Trump zdůvodnil tím, že do USA z těchto zemí stále proudí drogy.

Agentura Reuters napsala, že tato cla opravdu začnou platit od úterý, byť například ministr obchodu Howard Lutnick uvedl ještě v pondělí pro televizi CNN, že prezident se v této věci stále rozmýšlí. „Pro Mexiko a Kanadu už není prostor,“ odpověděl později Trump v Bílém domě na otázku novinářů, zda by Kanada a Mexiko mohly zabránit uvalení cel tím, že by se dohodly na omezení přílivu fentanylu do Spojených států.