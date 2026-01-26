SOUHRN: Zásadní události pondělí 26. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 26. ledna 2026.
Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Kabinet Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválil státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Vláda na zákonu pracovala od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítla návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard. Poslanci by aktuální návrh měli finálně schvalovat 11. března. Opozice výši deficitu kritizuje.
Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě
Devět mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část Spojených států, informuje zpravodajský server NBC News. Dosud bylo v pondělí podle agentury Reuters zrušeno asi 3800 letů a více než tisícovka leteckých spojení nabrala zpoždění. Už v neděli se zrušilo přes jedenáct tisíc letů. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 820 tisíc odběratelů, z toho přes čtvrt milionu v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us.
Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas, uvedl Hrad. Předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura už dříve před tím zmínil, že pro celou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před jednáním činitelů Hrad připravil. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však dostali účastníci schůzky jen teze k připomínkování, žádnou deklaraci.
Státy EU schválily zákaz dovozu ruského plynu, Maďarsko a Slovensko byly proti
Členské státy Evropské unie v pondělí definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska, oznámila Rada EU. Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) podle nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, dovoz potrubního plynu bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti hlasovaly Slovensko a Maďarsko.
Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka
Obhájci obou zbylých stíhaných v případu vražd slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně v pondělí u soudu zpochybnili obžalobu a shodně ji označili za nedůvodnou. Obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová po začátku nového procesu odmítli přistoupit k uzavření dohody o vině a trestu se žalobcem, jejíž součástí by bylo i doznání.
Pavel navrhl na ombudsmana Šimáčkovou Laurenčíkovou a Dohnala
Prezident Petr Pavel navrhl na veřejného ochránce práv bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a advokáta Vítězslava Dohnala. Na webu to v pondělí oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Pražskou zoo povede její bývalá zaměstnankyně Poliaková
Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, rozhodli městští radní. Funkce se ujme 1. března, funkční období bylo stanoveno na šest let. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.
Věčný adolescent tyranosaurus. Maximální velikosti dosáhl až krátce před smrtí
Většinu života strávil dinosaurus Tyrannosaurus rex v těle, které bylo rozměry spíše adolescentní. Zatímco lidé mají dospělé tělo asi čtyři pětiny života, u tohoto predátora to podle nové studie byla asi jen pětina života.