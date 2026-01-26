SOUHRN: Zásadní události pondělí 26. ledna


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 26. ledna 2026.

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

Kabinet Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválil státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Vláda na zákonu pracovala od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítla návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard. Poslanci by aktuální návrh měli finálně schvalovat 11. března. Opozice výši deficitu kritizuje.

VÍCE K TÉMATU
Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po schůzi vlády


Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

Devět mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část Spojených států, informuje zpravodajský server NBC News. Dosud bylo v pondělí podle agentury Reuters zrušeno asi 3800 letů a více než tisícovka leteckých spojení nabrala zpoždění. Už v neděli se zrušilo přes jedenáct tisíc letů. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 820 tisíc odběratelů, z toho přes čtvrt milionu v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us.

Více k tématu
Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě
Rodina vyrazila na procházku do parku pod Brooklynským mostem


Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín

Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas, uvedl Hrad. Předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura už dříve před tím zmínil, že pro celou vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před jednáním činitelů Hrad připravil. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však dostali účastníci schůzky jen teze k připomínkování, žádnou deklaraci.

Více k tématu
Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín
Prezident Petr Pavel


Státy EU schválily zákaz dovozu ruského plynu, Maďarsko a Slovensko byly proti

Členské státy Evropské unie v pondělí definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska, oznámila Rada EU. Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) podle nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, dovoz potrubního plynu bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti hlasovaly Slovensko a Maďarsko.

Více k tématu
Státy EU schválily zákaz dovozu ruského plynu, Maďarsko a Slovensko byly proti
Ilustrační foto


Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Obhájci obou zbylých stíhaných v případu vražd slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně v pondělí u soudu zpochybnili obžalobu a shodně ji označili za nedůvodnou. Obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová po začátku nového procesu odmítli přistoupit k uzavření dohody o vině a trestu se žalobcem, jejíž součástí by bylo i doznání.

Více k tématu
Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka
Pietní místo za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou


Pavel navrhl na ombudsmana Šimáčkovou Laurenčíkovou a Dohnala

Prezident Petr Pavel navrhl na veřejného ochránce práv bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a advokáta Vítězslava Dohnala. Na webu to v pondělí oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Více k tématu
Pavel navrhl na ombudsmana Šimáčkovou Laurenčíkovou a Dohnala
Prezident Petr Pavel


Pražskou zoo povede její bývalá zaměstnankyně Poliaková

Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, rozhodli městští radní. Funkce se ujme 1. března, funkční období bylo stanoveno na šest let. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.

Více k tématu
Pražskou zoo povede její bývalá zaměstnankyně Poliaková
Zoo Praha


Věčný adolescent tyranosaurus. Maximální velikosti dosáhl až krátce před smrtí

Většinu života strávil dinosaurus Tyrannosaurus rex v těle, které bylo rozměry spíše adolescentní. Zatímco lidé mají dospělé tělo asi čtyři pětiny života, u tohoto predátora to podle nové studie byla asi jen pětina života.

Více k tématu
Věčný adolescent tyranosaurus. Maximální velikosti dosáhl až krátce před smrtí
Ilustrační foto

Výběr redakce

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

13:19Aktualizovánopřed 43 mminutami
Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě

10:01Aktualizovánopřed 44 mminutami
Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín

Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín

12:49Aktualizovánopřed 50 mminutami
„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

před 54 mminutami
OBRAZEM: Indie slaví Den republiky

OBRAZEM: Indie slaví Den republiky

před 1 hhodinou
Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

před 1 hhodinou
Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

08:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ICE zkrátil výcvik agentů a posílil nábor

ICE zkrátil výcvik agentů a posílil nábor

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pondělí 26. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 26. ledna 2026.
před 22 mminutami

První televizní vysílání poslal do éteru před sto lety Skot

V dějinách televizního vysílání se objevila celá řada průkopníků, ale asi jen skotského inženýra Johna L. Bairda lze bez obav označit za skutečného „otce televize“. Nadaný technik nové médium nejen před sto lety, 26. ledna 1926, poprvé předvedl na veřejnosti, ale o dva roky později uskutečnil první dálkový televizní přenos z Londýna do New Yorku. A už koncem dvacátých let minulého století dokonce úspěšně experimentoval s barevným vysíláním.
před 4 hhodinami

O čem plánujeme informovat v pondělí 26. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 25. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 25. ledna 2026.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 24. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 24. ledna 2026.
24. 1. 2026Aktualizováno24. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 23. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 23. ledna 2026.
23. 1. 2026

TV Nova dostala pokutu za odvysílání rozsudku s Ferim

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu televizi Nova za to, že v listopadu 2023 na svých stránkách odvysílala živý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim. České televizi to sdělil mluvčí úřadu Josef Štípský. Televizi hrozila pokuta až pět milionů korun. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, mluvčí proto odmítl výši pokuty sdělit. Nova podala proti rozhodnutí rozklad, který nyní projedná předseda ÚOOÚ.
23. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 22. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 22. ledna 2026.
22. 1. 2026Aktualizováno22. 1. 2026
Načítání...