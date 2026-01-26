Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Na Slovensku v pondělí začal nový proces v případu vraždy novináře Jána Kuciaka, při které vrah v roce 2018 zastřelil také reportérovu přítelkyni Martinu Kušnírovou. Obžalobě čelí Marian Kočner a jeho známá Alena Zsuzsová. Tři další lidé, včetně vraha Kuciaka a Kušnírové, byli v kauze už dříve pravomocně odsouzeni a odpykávají si ve vězení dlouholeté tresty.
Podle obžaloby si Kočner objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky. Zsuzsová je podezřelá z toho, že zločin zprostředkovala.
Specializovaný trestní soud se sídlem ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy vypsal nové líčení v případu poté, co slovenský nejvyšší soud loni zrušil kromě jiného jeho již druhý osvobozující rozsudek nad Kočnerem. Odvolací soud tehdy vrátil nižšímu soudu k novému projednání i obžalobu proti Zsuzsové.
Spolu s případem Kuciakovy vraždy se soud první instance bude znovu zabývat také kauzou přípravy nedokonaných vražd dvou prokurátorů a jednoho právníka. V této části procesu čelí obžalobě Kočner, Zsuzsová a další dva lidé.
Kočner si v současnosti ve vězení odpykává dlouholetý trest za padělání směnek, Zsuzsovou slovenské soudy dříve pravomocně potrestaly za její podíl na jiné vraždě.