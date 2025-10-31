Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) zařadila slovenského premiéra Roberta Fica na seznam takzvaných predátorů svobody tisku, které podle ní spojuje nenávist ke svobodě tisku a jejichž cílem je umlčování nezávislých médií. Mezi aktéry, kteří letos napadali novináře a právo na informace, francouzská organizace řadí rovněž mimo jiné izraelskou armádu, ruského vládce Vladimira Putina, miliardáře Elona Muska či Komunistickou stranu Číny. Ficovo vyjádření není k dispozici.
Ačkoliv jejich cíl je shodný, umlčování tisku takzvanými predátory se podle RSF liší. „Zabíjejí, cenzurují, vězní a napadají novináře, rdousí zpravodajská média, hanobí žurnalistiku nebo využívají její kodexy k manipulaci informací pro propagandistické účely,“ stojí v prohlášení organizace.
Fica organizace řadí do sociální kategorie predátorů. Tito aktéři podle ní očerňují média a podněcují nedůvěru vůči novinářům. RSF uvádí, že Ficovy slovní útoky na média byly inspirací pro výhrůžky vůči novinářům, a dokonce podle ní vedly k vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. Za autoritářské RSF označuje politickou kontrolu veřejného vysílání a omezení přístupu k informacím kontrolovaným vládou.
„Jsem přesvědčen, že na Slovensku působí organizovaná zločinecká skupina novinářů, soustředěná hlavně v Denníku N, SME a Aktuality,“ uvedl v minulosti Fico, jehož prohlášení RSF cituje. Organizace rovněž připomíná, že předseda slovenské vlády označil novináře za „hyeny, krvežíznivé parchanty, ďáblem posedlé a za špinavé protislovenské prostitutky“.
Slovensko se v letošním žebříčku svobody médií, který sestavuje RSF, propadlo o devět míst a skončilo 38. ze 180 hodnocených zemí.