SOUHRN: Zásadní události pondělí 17. listopadu


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 17. listopadu 2025.

Česko si připomíná události 17. listopadu

Po celém Česku si lidé připomínají sametovou revoluci, která ukončila čtyři dekády komunistické diktatury a přivedla zemi k demokracii. Před 36 lety ji odstartovalo brutální potlačení pietního průvodu k uctění památky Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939. Na zaplněné Národní třídě v Praze zazpíval v 17:11 píseň Modlitba pro Martu, jeden ze symbolů revoluce, herec a zpěvák Jan Cina. Zněla i v dalších městech. Řada organizací připravila pietní akce, debaty, přednášky, průvody či koncerty.

Více k tématu
Zazněla Modlitba pro Martu. Česko si připomíná události 17. listopadu
Zapálené svíčky u památníku událostí 17. listopadu 1989 na Národní třídě
Více k tématu
Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě
Prezident Petr Pavel pokládá květiny u památníku na Národní třídě
Více k tématu
Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje vyzdvihovali důležitost vzdělání
Pietní shromáždění k připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva


Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska zničil výbuch, uvedl v pondělí premiér Donald Tusk. Podle něj se jedná o akt sabotáže. Incident vyšetřuje prokuratura. Již v neděli Tusk k incidentu uvedl, že nikdo nebyl zraněn.

Více k tématu
Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži
Polský premiér Donald Tusk na místě, kde výbuch poškodil železniční trať


Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

Pokud by šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl na Národní třídě Radiožurnálu prezident Petr Pavel. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí nabídlo jiného kandidáta. Pokud by Babiš v okamžiku jmenování premiérem vlastnil Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů. Místopředseda ANO Karel Havlíček sdělil, že Babiš je jediným kandidátem.

Více k tématu
Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta
Prezident Petr Pavel 17. listopadu na Národní třídě


„Česko není na prodej.“ Demonstranti kritizovali vznikající vládu ANO, SPD a Motoristů

Na pražském Staroměstském náměstí se odpoledne sešli lidé na demonstraci spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů. Krátce po začátku protestu prostor výrazně naplnili. Mnozí demonstrující drželi vlajky České republiky, Evropské unie, Ukrajiny i Severoatlantické aliance. Pořadatelé na akci nazvané Česko není na prodej protestovali proti vznikající vládě, která podle nich stojí na mafiánském principu.

Více k tématu
„Česko není na prodej.“ Demonstrace mířila proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů
Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů nazvaná Česko není na prodej, Staroměstské náměstí, Praha


Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

Ukrajina koupí od Francie sto bojových letounů Rafale, oznámil v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po podpisu „historické“ dohody s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, uvedla stanice TF1 Info. Dodávky by mohly podle expertů trvat několik let.

Více k tématu
Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj
Bojový letoun Rafale


Expremiérka Bangladéše dostala trest smrti

Bangladéšský tribunál odsoudil expremiérku Hasínu Vadžídovou k trestu smrti za zločiny proti lidskosti při loňských protestech. Při zásazích zemřelo čtrnáct set lidí. V zemi stoupá napětí před blížícími se volbami, v pondělí místy vypukly protesty. Do ulic metropole Dháky i v jiných oblastech byly nasazeny policejní a polovojenské síly. Vadžídová, která obvinění odmítá, byla souzena v nepřítomnosti. Loni uprchla do Indie.

Více k tématu
V Bangladéši to vře. Expremiérka dostala trest smrti
Protesty v Dháce v souvislosti s odsouzením bangladéšské expremiérky Hasíny Vadžídové


Povinné menstruační potřeby některé školy nabízí už od září, jinde mají obavy

Nejasné ceny od dodavatelů nebo obavy ze znečištěných toalet teď řeší ředitelé některých škol, které se připravují na novou povinnost zajistit na toaletách od ledna 2026 základní menstruační potřeby. Část škol novinku nicméně zavedla už od září. Peníze navíc na to nedostaly, někde ale pomohlo město nebo sponzoři.

Více k tématu
Povinné menstruační potřeby některé školy nabízí už od září, jinde mají obavy
Ilustrační foto

Výběr redakce

Svoboda je základ toho, aby každý měl šanci na důstojný život, řekl Pellegrini

Svoboda je základ toho, aby každý měl šanci na důstojný život, řekl Pellegrini

13:13Aktualizovánopřed 13 mminutami
„Česko není na prodej.“ Demonstrace mířila proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů

„Česko není na prodej.“ Demonstrace mířila proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů

15:44Aktualizovánopřed 13 mminutami
Zazněla Modlitba pro Martu. Česko si připomíná události 17. listopadu

Minutu po minutěZazněla Modlitba pro Martu. Česko si připomíná události 17. listopadu

06:51Aktualizovánopřed 15 mminutami
Při nehodě u Medíny zemřely desítky poutníků

Při nehodě u Medíny zemřely desítky poutníků

před 28 mminutami
Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

12:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

16:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

09:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

13:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pondělí 17. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 17. listopadu 2025.
před 13 mminutami

O čem plánujeme informovat v pondělí 17. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 12 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 16. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 16. listopadu 2025.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 15. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 15. listopadu 2025.
15. 11. 2025Aktualizováno15. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 14. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 14. listopadu 2025.
14. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 13. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 13. listopadu 2025.
13. 11. 2025

Polovinu Mafry odkoupí miliardář Tykač, píší Seznam Zprávy

Polovinu mediální společnosti Mafra podle Seznam Zpráv (SZ) koupí od Kaprainu finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii. Transakce je podle zdrojů serveru dohodnuta a bude oznámena v brzké době.
13. 11. 2025Aktualizováno13. 11. 2025

Rada ČT: Nezvaní Okamury do OVM může být narušením demokratické soutěže stran

Členové Rady České televize považují fakt, že do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebyl dlouhodobě zván předseda SPD Tomio Okamura, za možné narušení demokratické soutěže politických stran. Vyplývá to z usnesení, které radní schválili ve středu na jednání v Brně.
12. 11. 2025Aktualizováno12. 11. 2025
Načítání...