Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

Ukrajina koupí od Francie sto bojových letounů Rafale, oznámil v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po podpisu „historické“ dohody s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, uvedla stanice TF1 Info. Dodávky by mohly podle expertů trvat několik let.
Zelenskyj a Macron dohodu podepsali na základně Villacoublay, kam ukrajinský prezident přiletěl v pondělí dopoledne. Krátce po podpisu Elysejský palác informoval, že dokument obsahuje záměr Kyjeva koupit zhruba sto bojových letounů Rafale společně s výzbrojí.
Vedle toho Ukrajina v dokumentu vyjadřuje záměr pořídit ve Francii radarové systémy, protivzdušný systém nové generace SAMP-T a také drony. Dodávky by se měly uskutečnit v rámci zhruba deseti let.
„Historická dohoda“
„Je to velký historický moment. Sto rafalů je novou etapou pro náš průmysl a pro náš lid,“ řekl Zelenskyj v prohlášení, které odvysílala stanice TF1 Info. Již v neděli tvrdil, že ve Francii podepíše historickou dohodu. „Je to velký den,“ komentoval podpis Macron.
Dohoda uvádí, že pořízené zbraně by měly být nové výroby. Podle francouzských expertů dodávka tak vysokého počtu letadel potrvá nejméně několik let. Nákup si také vyžádá náročný výcvik pilotů. Otázky jsou otevřené i ohledně financování, zní v prvních reakcí analytiků. V pondělí podepsaná dohoda ještě není nákupní smlouva.
Oba prezidenti si v pondělí na základně francouzského letectva prohlédli vojenskou techniku. V Paříži je pak čeká setkání na štábu mnohonárodnostních sil, které by mohly působit na Ukrajině v případě příměří a rovněž pracovní oběd. Odpoledne se Zelenskyj zúčastní fóra o bezpilotních prostředcích, klíčového typu zbraní ve válce s Ruskem.
Pro lídra napadené Ukrajiny se jedná o devátou návštěvu Francie od začátku plnohodnotné války s Ruskem v únoru 2022. Paříž podpořila Kyjev vojenskými dodávkami, například houfnic Caesar, již zmíněného systému SAMP-T a bojových letounů Mirage2000, připomněla agentura AFP.
Na konci října švédský premiér Ulf Kristersson oznámil, že Ukrajina podepsala dohodu na nákup 100 až 150 bojových letounů JAS-39 Gripen. Podle agentur se jednalo o předběžnou dohodu.
