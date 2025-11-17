Povinné menstruační potřeby některé školy nabízí už od září, jinde mají obavy

Nejasné ceny od dodavatelů nebo obavy ze znečištěných toalet teď řeší ředitelé některých škol, které se připravují na novou povinnost zajistit na toaletách od ledna 2026 základní menstruační potřeby. Část škol novinku nicméně zavedla už od září. Peníze navíc na to nedostaly, někde ale pomohlo město nebo sponzoři.
Jednou ze škol, která se rozhodla poskytnout menstruační potřeby dříve, než je povinné, je Základní škola Plzeň–Újezd. „Dali jsme je na toalety už od září,“ uvedla pro Českou televizi ředitelka školy Helena Fenclová. Ke zneužívání potřeb či znečištění prostor školy podle ní nedochází. „Vandalismus u nás opravdu není. Ve třídách jsme všem žákům vysvětlili, co je nového a jak to všechno funguje,“ dodala.
Menstruační potřeby na toaletách už zavedla i 9. ZŠ Zlín. Patří mezi školy, kterým sponzor nabídl zásobu vložek na školní rok 2025/26 zdarma. „Rozmístili jsme je do závěsných zásobníků, občas jsou nerozbalené poházené po zemi,“ řekla ČT zástupkyně ředitele pro 2. stupeň Michala Slováčková.
Podle ní se menstruace probírá s žáky během výuky, škola chystá ale i samostatné přednášky. „Téma menstruace je součástí výuky třeba předmětu výchova ke zdraví. Pro žákyně druhého stupně jsou v plánu právě přednášky,“ dodala.
Novela ukládá povinnost až od ledna
Zatímco některé školy už mají menstruační potřeby vyřešené, jiné se na jejich zavedení teprve chystají. Platí to například pro ZŠ Kollárova v Jihlavě. „Budeme začínat až od ledna podle novely. Situaci jsme doteď měli vyřešenou, každá učitelka měla u sebe rezervní potřeby a pomáhala studentkám, pokud bylo třeba,“ popsal tamní ředitel Tomáš Zeman. Také dodal, že má obavy ze znečišťování prostor i vyšších výdajů.
Podobně je na tom i ZŠ Jižní v Praze, kde se první zásobníky objeví také až s novým rokem. „Menstruační potřeby v současnosti pořizujeme,“ sdělil ředitel školy Daniel Kaiser. Samotné přípravy už ale doprovází komplikace. „Nabídek od dodavatelských firem chodí hodně. Některé ale nesdělují ceny ani po doptání, čekají až na objednávku. Také jsme nedostali navýšení rozpočtu, finančně nám pomůže Klub přátel školy,“ doplnil.
Ne každé město nabídne pomoc
Podporu od města školy nemají všude stejnou. Například Plzeň se rozhodla pomoct a menstruační potřeby nakoupila a do škol rozdělila. Tuto informaci potvrdila mluvčí magistrátu Eva Barborková. „Město převzalo iniciativu a nakoupilo potřeby, které pak rozdistribuovalo mezi plzeňské školy,“ potvrdila pro ČT ředitelka ZŠ Plzeň–Újezd Fenclová.
Na druhé straně stojí Jihlava, která nechává školy, aby si vše zařídily samy. „Magistrát nic nenakupuje ani nedistribuuje. Město jako zřizovatel dává všem svým školám dostatečný provozní příspěvek, který pokryje i tyto potřeby,“ sdělil ČT mluvčí magistrátu Jihlavy Radovan Daněk.
Novela vyhlášky vznikla jako reakce na téma menstruační chudoby a nerovného přístupu k menstruačním potřebám. Ministerstvo zdravotnictví chce zajistit, aby měla každá studentka přístup k těmto potřebám a nemusela náhlé situace řešit sama bez pomoci. Vyhláška proto nově od ledna 2026 ukládá povinnost všem školám, které navštěvují dívky starší devíti let, s výjimkou vysokých škol, mít na toaletách k dispozici základní menstruační potřeby. Kritici ale upozorňují na zvýšené náklady pro školy i obavy z možného plýtvání.