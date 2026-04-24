SOUHRN: Zásadní události pátku 24. dubna


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 24. dubna 2026.

Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

Poslanci v pátek absolutní většinou 103 hlasů schválili možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, proti bylo 46 členů opozice. O cenách benzinu a nafty už tak nemá rozhodovat ministerstvo financí cenovými výměry. Kritici návrhu poukazovali mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Návrh zákona Senát vetoval v týdnu, dolní komora nyní veto přehlasovala a předlohu dostane k podpisu prezident. Debatu nad opatřením na plénu provázela pře o to, kdo politikaří.

Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv
Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou
Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Novým předsedou opoziční KDU-ČSL byl zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v čele strany nahrazuje Marka Výborného. Na sjezdu byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. „My už nechceme jen přežívat, my chceme vyhrávat,“ řekl Grolich ve svém kandidátském projevu. Strana zvolila také prvního místopředsedu, kterým se stal poslanec Benjamin Činčila.

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila
ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy

Nová firma, do níž chce ČEZ vyčlenit svou nevýrobní část, by měla vzniknout do konce 1. čtvrtletí příštího roku, sdělil v pátek šéf společnosti Daniel Beneš. Následně bude hledat investory. ČEZ chce do dceřiné společnosti vyčlenit ze své současné struktury prodej a distribuci energií, obchodování či energetické služby. Podle analytiků jde o zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti. Rozhodovat o něm bude červnová valná hromada firmy.

ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy
Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s nedávným žhářským útokem v Pardubicích už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu, uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích
Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo v pátek memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu společně s velkými jadernými bloky, plynovými elektrárnami a obnovitelnými zdroji. Vedení ČEZu také uzavřelo smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů.

Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech
Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.

Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise
Ruské útoky zabily v Oděse dva seniory a zranily sedmnáct lidí

Seniorský pár zemřel v noci na pátek při ruském útoku na Oděsu, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace a oblastní vojenská správa. Dalších sedmnáct lidí je zraněných, jejich počet od rána vzrostl o dva. Ruské bezpilotní letouny zasáhly ve městě obytné domy, civilní infrastrukturu i nákladní loď mířící do přístavu. Rusko později podniklo nálety na Kyjev a město Balaklija v Charkovské oblasti.

Ruské útoky zabily v Oděse dva seniory a zranily sedmnáct lidí
„Krakeni“ z vrcholu potravní pyramidy mění představy o pravěkých mořích

Japonští vědci díky kombinaci několika moderních technologií popsali druh druhohorní chobotnice, která mohla svými rozměry přinejmenším soupeřit s největšími obratlovci své doby. Tento agresivní predátor navíc disponoval nečekaně vysokou inteligencí.

„Krakeni“ z vrcholu potravní pyramidy mění představy o pravěkých mořích
USA chtějí zavést popravčí čety

USA chtějí zavést popravčí čety

před 3 mminutami
Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

10:16Aktualizovánopřed 36 mminutami
Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

před 1 hhodinou
Celníci letos zadrželi už přes sto zásilek nelegálních léků, hlavně steroidy či přípravky na erekci

Celníci letos zadrželi už přes sto zásilek nelegálních léků, hlavně steroidy či přípravky na erekci

před 2 hhodinami
Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka

Rusko ztratilo ve válce s Ukrajinou téměř milion a čtvrt vojáků, píše nizozemská rozvědka

před 2 hhodinami
Odbory žádají od Turka omluvu. Macinka mluví o „hilsneriádě“

Odbory žádají od Turka omluvu. Macinka mluví o „hilsneriádě“

10:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy

ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy

12:31Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

03:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 24. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 24. dubna 2026.
O čem plánujeme informovat v pátek 24. dubna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 23. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 23. dubna 2026.
Nezávislost veřejnoprávních médií nikdo neohrožuje, říká Nacher. Chcete z nich vládní tlampač, míní Hřib

Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) a předseda Pirátů Zdeněk Hřib diskutovali v pořadu 90' ČT24 o chystaném vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Nacher krok opětovně hájil a argumentoval dalšími zeměmi v rámci EU, které přešly k podobným krokům. Podle Hřiba jde ale jen o snahu připravit veřejnoprávní média o jejich nezávislost. Pořad moderoval Jiří Václavek.
OBRAZEM: Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu ICE

Nejlepší fotografii v soutěži World Press Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
Ticho, pak lži. Československá média předstírala, že se v Černobylu nic nestalo

Televize, rozhlas i noviny byly v Československu roku 1986 plně ovládané vládou a tedy komunistickou stranou. Informace o tom, co se děje v Černobylu, tato média zpočátku neměla, ani později ale neinformovala pravdivě.
Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby a návrhu poslanců na omezení poplatků. Připojila se i regionální studia. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Odpoledne se setkal premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem. Podporu veřejnoprávním médiím ve středu vyjádřili i studenti.
SOUHRN: Zásadní události středy 22. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 22. dubna 2026.
