SOUHRN: Zásadní události pátku 24. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 24. dubna 2026.
Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv
Poslanci v pátek absolutní většinou 103 hlasů schválili možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, proti bylo 46 členů opozice. O cenách benzinu a nafty už tak nemá rozhodovat ministerstvo financí cenovými výměry. Kritici návrhu poukazovali mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Návrh zákona Senát vetoval v týdnu, dolní komora nyní veto přehlasovala a předlohu dostane k podpisu prezident. Debatu nad opatřením na plénu provázela pře o to, kdo politikaří.
Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila
Novým předsedou opoziční KDU-ČSL byl zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v čele strany nahrazuje Marka Výborného. Na sjezdu byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. „My už nechceme jen přežívat, my chceme vyhrávat,“ řekl Grolich ve svém kandidátském projevu. Strana zvolila také prvního místopředsedu, kterým se stal poslanec Benjamin Činčila.
ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy
Nová firma, do níž chce ČEZ vyčlenit svou nevýrobní část, by měla vzniknout do konce 1. čtvrtletí příštího roku, sdělil v pátek šéf společnosti Daniel Beneš. Následně bude hledat investory. ČEZ chce do dceřiné společnosti vyčlenit ze své současné struktury prodej a distribuci energií, obchodování či energetické služby. Podle analytiků jde o zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti. Rozhodovat o něm bude červnová valná hromada firmy.
Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích
Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s nedávným žhářským útokem v Pardubicích už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu, uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech
Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo v pátek memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu společně s velkými jadernými bloky, plynovými elektrárnami a obnovitelnými zdroji. Vedení ČEZu také uzavřelo smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů.
Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise
Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.
Ruské útoky zabily v Oděse dva seniory a zranily sedmnáct lidí
Seniorský pár zemřel v noci na pátek při ruském útoku na Oděsu, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace a oblastní vojenská správa. Dalších sedmnáct lidí je zraněných, jejich počet od rána vzrostl o dva. Ruské bezpilotní letouny zasáhly ve městě obytné domy, civilní infrastrukturu i nákladní loď mířící do přístavu. Rusko později podniklo nálety na Kyjev a město Balaklija v Charkovské oblasti.
„Krakeni“ z vrcholu potravní pyramidy mění představy o pravěkých mořích
Japonští vědci díky kombinaci několika moderních technologií popsali druh druhohorní chobotnice, která mohla svými rozměry přinejmenším soupeřit s největšími obratlovci své doby. Tento agresivní predátor navíc disponoval nečekaně vysokou inteligencí.