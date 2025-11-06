SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 6. listopadu


před 42 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 6. listopadu 2025.

Pavel přijal demisi Fialovy vlády

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal demisi vlády dosavadního premiéra Petra Fialy (ODS). Zároveň kabinet koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí STAN pověřil, aby prozatímně vykonával funkce do jmenování nového kabinetu. Pavel na konci října pověřil jednáním o sestavení nového kabinetu Andreje Babiše, jehož hnutí ANO dává dohromady koalici s hnutím SPD a s Motoristy.

Izrael udeřil na města v Libanonu

Izraelské letectvo ve čtvrtek odpoledne zasáhlo několik měst a obcí na jihu Libanonu. Píší to libanonská média s odvoláním na své reportéry z místa. Izrael před tím vydal evakuační výzvy pro oblasti ve čtyřech libanonských obcích a oznámil údery na pozice šíitského hnutí Hizballáh. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac zároveň nařídil armádě, aby v oblasti při izraelsko-egyptské hranici vyhlásila uzavřenou vojenskou zónu a přizpůsobila tomu svá pravidla pro zahájení palby.

Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení

Nejvyšší správní soud (NSS) už vyřídil všechny volební stížnosti, které obdržel po volbách do Poslanecké sněmovny. Žádné nevyhověl, výsledek voleb je tak potvrzený. Soud zjistil chyby při sčítání hlasů v okrsku 28 v Blansku. Komise ubrala hlavně Pirátům, přidala hnutí ANO. Výsledek voleb to neovlivnilo, NSS tedy nezasáhl, rozhodl se však podat trestní oznámení kvůli maření přípravy a průběhu voleb.

Ukrajina zasáhla další ruskou rafinérii. Hořel i podnik v Bělorusku

Ruské a ukrajinské úřady informují o obětech po náletech dronů. Kyjev udeřil na rafinérii ve Volgogradu, kde jeden člověk zemřel, a na velkou tepelnou elektrárnu v Kostromské oblasti. Osm zraněných si vyžádaly rozsáhlé ruské útoky na město Kamjanske v Dněpropetrovské oblasti. Po ruském útoku na Záporožskou oblast na jihovýchodě země byla hospitalizována zraněná 37letá žena, uvedli ukrajinští záchranáři.

Kos a Šteffel z Dozimetru dostali podmínky a pokuty

Podnikatel Pavel Kos, obžalovaný v kauze Dozimetr, dostal tříletý podmíněný trest. Musí také zaplatit dvanáct milionů korun. Soud přijal novou dohodu poté, co nepřijal dohodu o vině a trestu, kterou na konci října uzavřel se státním zástupcem Adamem Borgulou. Bývalý vedoucí IT v pražském dopravním podniku (DPP) Luděk Šteffel dostal podmíněný trest, musí zaplatit dva miliony korun.

ČNB po kritice otočila, bankovky s Michlem nebudou

Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl rozhodl, že na speciální pětitisícikorunové bankovce ke 100. výročí založení Národní banky Československé nebude jeho podobizna. Michl to řekl po zasedání Bankovní rady. Nápad, který kritizovala řada expertů, podle něj vznikl v sekci peněžní a platebního styku centrální banky.

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová. Bylo jí 81 let. Byla dlouholetou členkou divadla Semafor a hrála také ve filmu, spojena je zejména s československou novou vlnou.

Rok 2025 bude podle WMO druhý nebo třetí nejteplejší v dějinách měření

Řada minulých let patřila k těm nejteplejším za dobu, co se provádí měření. Série výjimečných teplot pokračovala i v roce 2025, který bude podle zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) o stavu globálního klimatu druhým nebo třetím nejteplejším rokem v historii.

