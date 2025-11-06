Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová


Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová. Bylo jí 81 let. O jejím úmrtí informovala produkce Divadla bratří Formanů, které vedou hereččini synové Petr a Matěj.

Věra Křesadlová, rodačka z Prahy, ještě jako studentka střední uměleckoprůmyslové školy zpívala s amatérskou bigbeatovou kapelou Krystal a příležitostně statovala ve filmu. Na jednom z koncertů zaujala mladého filmaře Miloše Formana natolik, že ji začátkem šedesátých let obsadil do svého debutu Konkurs.

Na rozdíl od mnoha dalších adeptek Křesadlová ve fiktivním konkurzu na zpěvačku v tehdy populárním divadle Semafor skutečně uspěla a i právě díky nově získanému angažmá se stala jednou z oblíbených českých hereček šedesátých let. Věrná Semaforu, jehož slavnou éru zažila, zůstala až do porevolučních časů.

Od nové vlny k Pohádkám pro Emu

V šedesátých letech se Křesadlová objevila i v dalších filmech československé nové vlny, jako byla lyrická tragikomedie Intimní osvětlení Ivana Passera nebo adaptace Žertu Milana Kundery, kde ji Jaromil Jireš vybral do role milenky stranického funkcionáře. U Jiřího Menzela si zahrála ve Zločinu v dívčí škole i ve Skřiváncích na niti.

Věra Křesadlová na filmovém festivalu v Karlových Varech (2016)
Zdroj: ČTK/Slavomír Kubeš

Za normalizace se ve filmu objevovala sporadicky, kupříkladu v satirickém snímku Homolka a Tobolka, jenž završil trilogii, v níž hráli i Petr a Matěj Formanovi. I později jí film dopřával spíše menší role.

„Byla to talentovaná herečka, která se dostala do nepřízně (komunistického) režimu a tím skončila její kariéra, což byla pro český film škoda,“ uvedl Jan Svěrák, který Věru Křesadlovou oslovil kvůli filmu Akumulátor 1. Před kameru se vrátila i třeba ve snímcích Nejasná zpráva o konci světa nebo Medvídek. Jejím posledním celovečerním filmem zůstaly Pohádky pro Emu natočené před téměř deseti lety.

Vytvářela lampy

Po skončení působení v divadle Semafor pracovala na Pražském hradě jako správcová rezidence prezidenta Václava Havla a později se vrátila ke své původní profesi výtvarnice. Věnovala se ruční výrobě vitrážových lamp ve stylu Tiffany.

K umění mají blízko také děti Věry Křesadlové. Petr a Matěj z prvního manželství s Milošem Formanem se stali uznávanými divadelníky. Po odchodu filmaře do zámoří byl jejím dlouholetým partnerem režisér Semaforu Jan Kratochvíl, jejich syn Radim se věnuje dokumentaristice a překladatelství.

