Pavel Klusák sepsal příběh Semaforu. Bez čistého obdivu, kvituje Šlitrova dcera

Jiří Suchý a Jiří Šlitr koncem padesátých let vytvořili dvojici, která se podle Pavla Klusáka zasloužila o stát. „Společnost byla natlakovaná. A když přišli oni se svými rokenroly a kabaretními písničkami a velmi energickou kapelou Ferdinanda Havlíka, tak to bylo, jako kdyby někdo na papiňáku stiskl ventil, a konečně se to celé uvolnilo,“ popisuje.

Popularita zákazy převálcovala

Semafor šedesátých let je spojený především s pražskou pasáží Alfa, kde tenkrát sídlil. V divadle vystupovaly tehdejší hvězdy populární hudby: Karel Gott, Eva Pilarová, Hana Hegerová nebo Waldemar Matuška. Vrcholem popularity byl filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů, na který do kin přišly čtyři miliony diváků.

„Jakkoliv instituce byly zpočátku proti Semaforu, občas něco zakázaly, tak ta přirozená popularita to převálcovala. Obliba u lidí zajistila, že Semafor nebylo možné utlumit nebo stopnout,“ dodává Klusák.