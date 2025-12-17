Krejčík a Balzerová jsou Harold a Maude


Krejčík a Balzerová jsou Harold a Maude
V pražském Studiu DVA nastudovali nově černou komedii Harold a Maude o lásce a přátelství dvou protikladných postav. V titulních rolích se na jevišti potkávají Eliška Balzerová a Daniel Krejčík.

Jsou jako voda a oheň. Zatímco Maude je starší dáma plná optimismu a elánu, nešťastného mladíka Harolda život nebaví. „Maude se snaží svět napravit. Bojuje jinou zbraní, a to je láska k lidem. Hezké vztahy nám, myslím, v současné době docela chybí,“ míní Eliška Balzerová.

„Je to hodně asi o prožití přítomného okamžiku, o vděčnosti. To Maude Harolda naučí,“ dodává Daniel Krejčík.

Americký dramatik Colin Higgins napsal komedii o lásce a přátelství bez ohledu na věk. „Život není snadný. Humor je jedna ze základních nebo snad jediná cesta, jak to přežít, aniž by vás to úplně zkormoutilo,“ dodává režisér představení Miroslav Hanuš. Ve studiu DVA původní text lehce zkrátili, témata radosti ze života i srovnání se smrtí ale zůstala.

První českou Maude byla Marie Rosůlková

Higgins je rovněž autorem scénáře ke stejnojmennému filmu z roku 1971 v režii Hala Ashbyho. Samotný příběh potřeboval svůj čas. Snímek po premiéře u diváků příliš neuspěl. Harold a Maude se stali hitem až jako divadelní inscenace.

V Česku hru poprvé uvedlo v polovině sedmdesátých let pražské divadlo ABC, kde první českou Maude byla Marie Rosůlková, Haroldem se stal Viktor Preiss.

Několikrát Maude ztvárnila Květa Fialová, naposledy ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, což jí vyneslo Cenu Thálie. Partnerem jí byl Josef Kubáník. V roce 2018 se inscenace hrála v pražském Divadle na Vinohradech s Hanou Maciuchovou a Markem Adamczykem. 

