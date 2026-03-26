SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 26. března

Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 26. března 2026.
Pokračují rozporuplná tvrzení o jednáních mezi Američany a Íránci
Americký prezident stupňuje rétoriku vůči Íránu. Jeho lídry nazval „šílenci“. Země si má podle něj pospíšit s účastí na dialogu o ukončení války, než bude pozdě. Teherán poprvé od neděle na patnáctibodový americký návrh podrobněji odpověděl. Pokládá ho za nespravedlivý a jednostranný, a od Washingtonu žádá větší realismus. Mezitím pokračují boje v oblasti a v jejich důsledku i zdražování energií.
Soud poslal do vazby část obviněných ve fotbalové kauze
Soudy v Brně a Zlíně poslaly do vazby čtyři obviněné ve fotbalové korupční kauze: bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu, hráče Marka Kalinu a Michala Suchého. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. S obviněními v kauze nesouhlasí primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), který chce očistit své jméno.
Britská armáda bude moci zabavovat lodě ruské stínové flotily, oznámila vláda
Britská armáda bude moci vstupovat na palubu a zabavovat lodě takzvané ruské stínové flotily, které budou proplouvat britskými vodami. V noci na čtvrtek to napsala agentura AFP s odvoláním na kabinet premiéra Keira Starmera. Londýn se tak rozhodl v době, kdy další evropské země zintenzivňují své úsilí s cílem narušit fungování stínové flotily tankerů, které Moskva používá k financování své války proti Ukrajině, poznamenala agentura Reuters.
Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání
Zvažované úpravy placení televizního poplatku, které se chystají navrhnout poslanci vládní koalice, by byly podle předsedy Rady České televize Karla Nováka pro televizi v současné podobě likvidační. Svolal proto na 8. dubna mimořádné jednání rady, kde bude situaci projednávat s vedením ČT. K situaci se vyjádřily i mezinárodní mediální a novinářské organice. Podle nich mohou změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku ohrozit jejich stabilitu i nezávislost.
Archeologové objevili na okraji Bratislavy další římský akvadukt
Výjimečný objev se podařil trnavským archeologům. Při záchranných pracích odhalili na okraji Bratislavy dva tisíce let starý akvadukt, už druhý na stejném místě. Vědci teď řeší, kam tyto stavby vodu vedly a proč.