Archeologové objevili na okraji Bratislavy další římský akvadukt


Výjimečný objev se podařil trnavským archeologům. Při záchranných pracích odhalili na okraji Bratislavy dva tisíce let starý akvadukt, už druhý na stejném místě. Vědci teď řeší, kam tyto stavby vodu vedly a proč.

Před rokem oznámili slovenští archeologové výjimečný objev: na okraji Bratislavy odhalili římský akvadukt starý asi dva tisíce let. A teď nedaleko původního místa našli další. Jde teprve o druhý římský akvadukt, který se na Slovensku našel, objev má tedy mimořádný význam, uvedl pro ČT24 archeolog Erik Hrnčiarik z Trnavské univerzity.

Vědci pod jeho vedením na akvadukt narazili, když v Rusovcích u Bratislavy začala překládka vysokého napětí. Archeologové přivolaní k místu identifikovali charakteristický prvek římského akvaduktu – koryto široké asi 32 centimetrů, což jsou klasické rozměry, které přibližně odpovídají jedné římské stopě. Přesvědčivým důkazem pak bylo dno zakryté tegulami.

Tímto slovem se označovaly typické ploché hliněné římské střešní tašky s vyvýšenými okraji, které se používaly k vytváření vodotěsných střech a dalších ploch.

Je nutné zdůraznit, že v případě tohoto akvaduktu nejde o majestátní most, kterým je voda vedená na velkou vzdálenost, jako je tomu třeba u toho nejslavnějšího přes řeku Gardu ve Francii. Takové stavby byly výjimkami, které se využívaly, když bylo nutné překonat nějaké velké údolí.

Pont du Gard ve Francii
Nejčastěji měly akvadukty podobu právě kanálů zakopaných v zemi a zakrytých tak, aby se z nich voda neodpařovala ani neznečistila. A právě tak vypadal i akvadukt u Bratislavy, jehož koryto má hloubku necelý jeden metr.

Datování stavby

Díky tegulám jsou vědci schopní tuto stavbu i datovat. Mnohdy se na nich totiž vyskytují podpisy dílen, které je vyráběly. V nově odhaleném akvaduktu se sice žádná taková zatím nenašla, ale v tom objeveném loni ano. Jednou z „podepsaných“ cihel je ta s ražbou a značkou „C VAL CONST KAR“.

„Aktivní činnost této soukromé cihlářské dílny Gaia Valeria Constanse z Carnunta je obvykle kladena do druhého století našeho letopočtu. Předpokládáme, že akvadukt byl v provozu až do konce druhého století, kdy byl zasypán, a tak se zachoval po dvě tisíciletí,“ vysvětluje Hrnčiarik.

Zdůrazňuje přitom, že se na výzkumu podílejí i studenti Trnavské univerzity, kteří se tak dostanou k archeologickému průzkumu nejen teoreticky, ale také prakticky, přičemž si mohou přímo v terénu vyzkoušet všechny důležité části archeologické práce.

Detailní pohled do nově objeveného římského akvaduktu na Slovensku
Neznámý účel

„Zatím nevíme, jaký byl účel tohoto akvaduktu,“ připustil v rozhovoru pro ČT24 Hrnčiarik. Je samozřejmě jasné, že přiváděl vodu do římských budov, zatím ale není jasný smysl této činnosti.

Podařilo se zatím odkrýt jen malou část zřejmě rozsáhlé konstrukce, ale podle sklonu to vypadá, že akvadukt přiváděl vodu z nedalekého Dunaje. Šlo zřejmě o vodu užitkovou, nedaleko se totiž našlo několik studní na pitnou vodu ze stejné doby.

Římský akvadukt na Slovensku objevený roku 2025

To podle trnavského archeologa naznačuje, že voda v akvaduktu byla užitková. „Předpokládáme, že mohl vést vodu buď k římským lázním, nebo k veřejným toaletám.“ Cílovou stavbu zatím archeologové nenašli, ale výzkum bude letos pokračovat. „V létě budeme kopat na místě, kde jsou moderní toalety, a právě tam náš akvadukt vede. Bylo by opravdu zajímavé, kdybychom právě tam našli i ty římské,“ doplňuje Hrnčiarik.

Smysl by mohla popsat analýza usazenin z obou akvaduktů. Vědci zkoumají, jakými bakteriemi byly osídlené. Z toho mohou zjistit, jestli byla voda pitná, a tedy i její využití. Výsledky by měly být relativně brzy, doufá vědec. „Kdo ví, na co ještě narazíme,“ zakončuje Hrnčiarik, „v archeologii je to tak, že hledáte jednu věc, ale najdete místo ní deset otazníků.“

Brněnští vědci objevili mezi spermiemi netopýrů neznámého parazita

Vědci z Veterinární univerzity v Brně popsali nový druh parazita, který napadá netopýry. Patří mezi filárie neboli hlístice. Dosud neznámý druh nese latinský název Litomosa vetuni. Druhové jméno vetuni je zároveň oficiálním zkráceným názvem Veterinární univerzity.
Nejhorší vzduch je v Pákistánu a Bangladéši. Česko je na tom průměrně

Nejznečištěnější vzduch na světě má podle švýcarské analýzy Pákistán. Koncentrace jemných částic v ovzduší tam překročila doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) až třináctkrát. Česko se umístilo přibližně v polovině žebříčku.
Asi jsme našli kostru d'Artagnana, oznámili francouzští archeologové

Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d'Artagnanovi, informovala agentura AFP s odkazem na místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro titulní postavu románu Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
Rusko připravuje vlastní Starlink, využívat ho bude i armáda

Rusko připravuje vlastní satelitní internet. Společnost Bjuro 1440, která má projekt Rassvet na starosti, tento týden oznámila, že na oběžnou dráhu bylo vyneseno prvních šestnáct družic určených pro obdobu komunikačního systému Starlink společnosti SpaceX. Podle médií i expertů bude Moskva systém využívat i pro vojenské účely.
Brněnská botanická zahrada nasadila proti škůdcům dravá slunéčka

Botanická zahrada v Brně zahájila přechod na biologickou ochranu rostlin. Ve sklenících nově proti červcům nasadila dravá slunéčka, která škůdce aktivně vyhledávají a požírají. Důvodem změny je klesající účinnost chemických postřiků – červci si vůči nim postupně vytvořili odolnost.
Ultrazpracované potraviny poškozují plodnost, naznačuje výzkum

Čokoládové tyčinky, zmrzlina, slazené nápoje, sladké pečivo, chipsy, uzeniny, salámy, kuřecí nugetky – to všechno jsou takzvané ultrazpracované potraviny (UPF). Ty dnes tvoří v Evropě asi polovinu potravy a podle nové studie mohou mít vliv na početí i těhotenství. Souvisí nejen se sníženou plodností u mužů, ale také se zpomaleným růstem raných embryí a menšími žloutkovými váčky, které jsou pro raný embryonální vývoj nezbytné.
Vědci poprvé natočili, jak vorvaň dává hlavičku

Dospělý vorvaň může vážit až 52 tun. Když plnou rychlosti narazí do nějakého jiného tvora nebo objektu, může to být hodně bolestivé. O tomto chování vědci zatím slyšeli jen nepotvrzené historky, teď ho ale poprvé nafilmovali ve vysoké kvalitě.
