Vychází trilogie Literární Ostrava. Tvoří ji dvě knihy a mapa. Literární historici a vědci se v nich pokusili najít klíč k identitě metropole. Sto let jednoho města je zapsáno v básních, písňových textech i v próze.
Trilogie zachytila „osobnost“ Ostravy skrze literaturu
Autoři trilogie nejdřív pracovali na literární mapě Ostravy. Pak se rozhodli vyprávět sto let literárních dějin města od roku 1918 do roku 2018 ještě jinak. „Je to trochu slovník, trochu antologie, ale především dobrodružné putování s literaturou po Ostravě, jejích jednotlivých obvodech a čtvrtích,“ upřesnil literární historik Pavel Hruška.
„Každá je jiná, každá je jedinečná. Mohou existovat samostatně, ale jak se to secvakne, tak je to jedinečný celek,“ dodává ke třem knihám jeho kolegyně z Ostravské univerzity Iva Málková.
Ne černá, ale zelená a žlutá
Zelená kniha nese název „Ani síť, ani hvězda“. Jde o citaci ze stati spisovatele Jana Balabána. Čtenáři prozradí, že v kostele v Hrabové ministroval básník Vilém Závada nebo že do hospody k Schönthalovi chodil písničkář Pepa Streichl.
Žlutá kniha „Ostrava je, když…“ popisuje fenomén města. „Když někdo promluví, víme, že je Ostravák. Když někdo mluví o haldách, víme, že je Ostravák. Když někdo mluví o dolech a hutích, víme, že je Ostravák,“ uvádí Málková příklad pokračování věty z názvu. Třetím svazkem je mapa, v níž si lze navíc přečíst citace z literárních děl.
Kombinace zelené a žluté barvy, kterou pro trilogii zvolila grafička Gabriela Pilařová, odkazuje k básni Jiřiny Haukové: Říkají ti černá /a zatím pod tebou spí /nesmírné spousty slunce / v pravěkých kapradinách.
Trilogie Literární Ostrava vznikala pět let a pracoval na ní stejný počet autorů. Na sedmi set stranách „osobnost“ města přiblíží propojení Ostravy s Milanem Kunderou, Josefem Kainarem či rodem prezidenta Václava Havla. U příležitosti vydání knihy se od 22. do 26. září koná také festival, program zahrnuje s literaturou spojenou pouť i speciální tramvaj.