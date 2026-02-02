Pražská výstava chce dodat kontext k „zápasu“ o Slovenskou národní galerii


před 1 hhodinou|Zdroj: GHMP, ČTK

Galerie hlavního města Prahy připravila kontextovou výstavu k událostem po volbách na Slovensku v roce 2023, kdy nová vláda provedla personální změny v kulturních institucích a zasáhla do fungování Slovenské národní galerie (SNG). Výstava s názvem Slobodná národná galéria. Popis jedného zápasu vznikla ve spolupráci s občanským sdružením Kultúrne koncepty.

Tisíce Slováků protestovaly proti ministryni kultury
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová

