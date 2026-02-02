Galerie hlavního města Prahy připravila kontextovou výstavu k událostem po volbách na Slovensku v roce 2023, kdy nová vláda provedla personální změny v kulturních institucích a zasáhla do fungování Slovenské národní galerie (SNG). Výstava s názvem Slobodná národná galéria. Popis jedného zápasu vznikla ve spolupráci s občanským sdružením Kultúrne koncepty.
Klempíř chce pozvat umělce z nedělních demonstrací na ministerstvo
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. Při příchodu na pondělní jednání vlády řekl, že demonstrace považuje za demokracii v nejčistší formě, kdy každý může vyjádřit svůj názor. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) po jednání kabinetu uvedl, že koalice nechce spor s Hradem eskalovat.
Pražská výstava chce dodat kontext k „zápasu“ o Slovenskou národní galerii
Natáčel a čekala na něj sanitka. Kniha o Menšíkovi popisuje i jeho potíže
Vyšla dosud nejrozsáhlejší publikace o Vladimíru Menšíkovi. Připomíná hercovy filmové a televizní role i zábavné pořady, zároveň vypráví o překážkách, kterým Menšík v životě čelil. Mimo jiné se vypořádával se zdravotními problémy.
Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA
Grammy v hlavní kategorii album roku získal na nedělním slavnostním vyhlašování amerických hudebních cen v Los Angeles portorikánský rapper Bad Bunny za kolekci Debí Tirar Más Fotos. Je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělskojazyčné album. Nahrávkou roku je singl Luther od amerického rappera Kendricka Lamara a zpěvačky SZA. Cenu za nejlepší píseň roku dostala další americká zpěvačka Billie Eilish za song Wildflower. Atmosféru večera ovlivnila kritika deportační politiky současné prezidentské administrativy.
Místo hymny by Škroup psal žaloby. První opera na české libreto ale naštěstí uspěla
František Škroup je znám coby autor hudby k české hymně. Spojen je ale i s další důležitou kompozicí v české hudební historii – složil totiž první novodobou českou operu na původní české libreto. V kusu nazvaném Dráteník hrál Škroup, tehdy student práv, navíc sám titulní postavu při premiéře před dvěma sty lety, 2. února 1826.
Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra na dva roky kvůli rekonstrukci
V Kennedyho centru se zhruba dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce, oznámil v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojené státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.
Pozdě, ale přece. Výtvarné uskupení 12/15 čekalo na vznik i retrospektivu
Na retrospektivu výtvarné skupiny 12/15 Pozdě, ale přece si bylo třeba dlouho počkat, což lze vnímat jako určitou ironii. Dluh volnému seskupení splácí výstava Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.
Seriál Modrá krev zásadně změnil pohled na aristokracii, říká Kinský
Zatímco v zahraničí plní šlechta stránky bulváru, v Česku patří spíš do učebnic dějepisu. Česká šlechta byla tvrdě perzekvována nacistickým a komunistickým režimem a její příběhy dlouho zůstávaly stranou. Změnit to pomohl seriál České televize Modrá krev. Jeho průvodce František Kinský byl hostem Interview speciál, kterým provázela Jana Peroutková.
