Začalo restaurování sochy hokejisty z pražského Výstaviště. Galerie hlavního města Prahy na obnovu vyhlásila veřejnou sbírku v rámci projektu Adoptuj sochu. Jejím autorem je Zdeněk Němeček, který proslul právě sportovní tematikou. Jeho Hokejista měl před sportovní halou u pražského Výstaviště připomínat československá vítězství v letech 1972 a 1985. „Chtěli jsme tímto podpořit kladný vztah veřejnosti k umění ve veřejném prostoru, umožnit jí, aby se zapojila do toho procesu,“ řekla vedoucí oddělení Umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová. Na Hokejistu se zatím vybralo přes sto tisíc korun.
Na rekonstrukci Hokejisty z pražského Výstaviště se vybralo 100 tisíc
