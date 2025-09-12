Prezidentská kancelář, Lánská obora i samotný Pražský hrad představí v nejbližších měsících nový vizuální styl, který vzešel z designerské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Ústředním prvkem nové identity je autorské písmo Hrad Display, navržené studiem Marvil tak, aby vyjadřovalo otevřenost a nadčasovost. Inspiraci čerpá z architektonických detailů a tradičních symbolů spjatých s hradním komplexem. Nový vizuální styl se postupně promítne do oficiálních materiálů, prostor i každodenní komunikace a stane se přirozenou součástí obrazu prezidentské instituce.
Pražský hrad představil jednotnou vizuální identitu
