Kubáník vyhořel a napsal o tom hru. Na Terapii chodí k Boudové

Svou nejnovější inscenaci odehraje Slovácké divadlo na uherskohradišťské poliklinice. Diváky tak ještě více vtáhne do děje hry z terapeutického prostředí a s prvky thrilleru. Novinku Terapie napsal Josef Kubáník, který v ní zároveň hraje klienta terapeutky v podání Nely Boudové. Oba – a jediní – herci představení mají s tématem i svou mimodivadelní zkušenost.
K nápadu napsat hru z terapeutického prostředí přivedla Kubáníka péče o vlastní duševní zdraví. V posledních letech se z herecké profese stáhl, důvodem bylo vyhoření. Nicméně zdůrazňuje, že Terapie je fiktivní příběh, který nevypráví o jeho osobních zkušenostech, byť mnohé situace se skutečně přihodily.
Kubáník je nejen členem hereckého souboru, ale také mluvčím divadla. Oboje dělal se zápalem, ale chuť pro oboje se začala vytrácet. „Najednou mi začaly blikat kontrolky a přestal jsem se do divadla těšit. Říkal jsem si, že třeba jsem unavený. Jenže to došlo tak daleko, že třeba jsme hráli jednu komedii a já se s režisérem domluvil, že se nebudu převlékat do kostýmu, že budu hrát v civilu, protože už to nešlo,“ popisuje začátek, který vedl až k nutnému restartu.
„O syndromu vyhoření se velmi často mluví v souvislosti s pracovním životem, ale složek, které tam hrají roli, je mnohem víc. Jako osobnosti nejsme jenom práce,“ připomněl ve Studio 6 terapeut Adam Schmidt.
Hra Terapie má být napínavým příběhem, v němž se sezení mění v drama. Běžný rozhovor mezi terapeutkou a jejím klientem graduje postupně v souboj dvou osobností. „Je velmi důležité, abychom se naučili hledat v životě rovnováhu,“ poznamenala Nela Boudová, která kromě herectví působí také jako koučka.
Beseda s diváky
Terapii se divadelníci rozhodli uvádět v prostředí uherskohradišťské polikliniky. „Pro diváky to bude zajímavé a pro nás dva výzvy, protože budeme mít opravdu intimní prostor a diváci budou sedět kolem nás,“ podotýká Kubáník. Mimo divadelní budovu na Tyršově náměstí uvádí uherskohradišťská scéna už několik let i další hry. Justiční drama Teror v jednací síni okresního soudu, na místní základní škole pak komedii Úča musí pryč!
Nová inscenace je navíc spojena s besedou, kdy se herci budou s diváky bavit nejen o vzniku hry, ale – podle divadla – i třeba hledat odpověď na otázku, jak být šťastný a nezbláznit se ze života. „Aby diváci neodcházeli sklíčení, tak chceme druhou půlku věnovat tomu, že se budeme bavit vždy na nějaké téma, které se týká duševního zdraví,“ upřesnila Boudová. „Celý ten večer může být ve finále terapie i pro diváky,“ doplnil Kubáník.
Na premiéru Terapie zve Slovácké divadlo zájemce koncem května, ta už je vyprodaná a téměř i obě předprázdninové reprízy.