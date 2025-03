Film Mnichov 1972 nastoluje otázky, jak v přímém přenosu informovat o teroru

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK , The New York Times , The Hollywood Reporter , Südwestrundfunk , Die Welt

Magazín The Hollywood Reporter spekuloval , že film ale odmítl festival v Torontu (TIFF) z obav, aby promítání nevyvolalo kontroverzi v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem. Jakkoliv by se Mnichov 1972 zdál příhodným titulem pro zahájení, protože torontská akce začínala v den výročí útoku 5. září.

Autory filmu Mnichov 1972 především zajímá, jak informování o teroristickém útoku změnilo média. „Bylo to poprvé, kdy byla tak hrozná událost sdílena globálně v přímém televizním přenosu,“ říká americký herec John Magaro, představitel mladého a ambiciózního produkčního televize ABC Geoffreyho Masona. Ten patří ke štábu ABC, který má zajišťovat přenosy ze sportoviště, ale 5. září 1972 vysílá nakonec z Mnichova drama sledované celým světem.

Pro Německo byl teroristický útok (nota bene proti Izraelcům), respektive zpackaná policejní akce, ranou o to větší, že mnichovské hry byly prvními pořádanými touto zemí po válce a poměrně mladá spolková republika jimi chtěla přemazat pachuť těch předchozích z roku 1936, kdy nacisté využili olympiádu k propagandě.

„To všechno přehlušilo střílení v olympijské vesnici. Bylo mi líto všech. Už to nebylo ono, neslo to následek všeho, co se odehrálo,“ popsal atmosféru po útocích Oldřich Svojanovský, který spolu se svým bratrem Pavlem a kormidelníkem Vladimírem Petříčkem vyhráli stříbro ve veslování.

„Jsme sto metrů od toho, kde se to děje, jsme jediní, kdo to může sledovat naživo,“ zazní ve filmu věta, která přispěla k tomu, že „sporťáci“ nakonec zpravodajsky pokrývali vyhrocené dění. Jeden z nich se převlékl dokonce za sportovce a s falešnou legitimací se dostal do olympijské vesnice, aby mohl sledovat vývoj událostí v dohledu ubytování izraelského týmu.

O čem lze informovat?

Uprostřed zmatku a tlaku na rychlá rozhodnutí novináři řešili dilemata, která proti sobě staví zodpovědnost a právo na informace. Co když televizní záběry nechtěně informují teroristy o tom, že se k nim blíží policejní ostřelovači? Lze v přímém přenosu ukázat, jak někoho zastřelí?

„Nedokážu ani popsat, jak rychle se události v té místnosti vyvíjely,“ popsal Mason loni v rozhovoru pro The Hollywood Reporter. Cítil prý nespravedlnost. „Byl to protiklad k tomu, proč jsme tam byli. To sportovci si zasloužili slávu,“ říká. Způsob, jakým výzvu zvládl, mu pomohl v kariéře televizního novináře, zároveň se s prožitím intenzivních okamžiků vyrovnával prostřednictvím alkoholu.