Cenu Arnošta Lustiga za rok 2025 získá herec Ondřej Vetchý

Cenu Arnošta Lustiga získá za rok 2025 herec Ondřej Vetchý. V České televizi to v úterý ráno řekl předseda výboru ceny a kardiochirurg Jan Pirk. Ocenění je udělováno za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost .Předávání se uskuteční v poledne v rezidenci pražského primátora, zúčastní se ho i prezident Petr Pavel.
Výbor se rozhodl udělit Vetchému ocenění za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti. Vetchý je vedle své umělecké práce dlouhodobě aktivní i ve veřejném prostoru. V posledních letech se výrazně angažuje v pomoci Ukrajině, která více než čtyři roky čelí ruské invazi. Součástí jeho veřejného působení je také dlouhodobá podpora charitativních a společensky prospěšných projektů.
Vetchý je čtrnáctým laureátem, před ním si cenu převzali například hlasatelka Kamila Moučková, spisovatel Jiří Stránský, někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová, generál Karel Řehka či ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Prvním laureátem se roku 2011 stal pražský biskup Václav Malý, loni ocenění dostal biochemik Jan Konvalinka.