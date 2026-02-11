Britney Spearsová prodala práva na svou hudbu za 200 milionů dolarů, píše BBC

Americká popová zpěvačka Britney Spearsová prodala práva na veškerou svou hudební produkci nezávislému hudebnímu vydavatelství Primary Wave za zhruba dvě stě milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun), informoval web BBC. Prodej se podle serveru uskutečnil již koncem loňského roku, podrobnosti ohledně transakce a přesná cena ale nebyly zveřejněny.
Spearsová začátkem roku 2024 avizovala, že se už nikdy nehodlá vrátit do hudebního průmyslu. Její poslední hudební nahrávkou je duet s britským zpěvákem Eltonem Johnem z roku 2022, připomíná BBC.
Čtyřiačtyřicetiletá Spearsová patří mezi komerčně nejúspěšnější zpěvačky s více než sto padesáti miliony prodaných desek po celém světě. Mezi její nejznámější hity patří písně Oops!... I Did It Again, Baby One More Time, Toxic a Gimme More.
Spearsová zažila ve svém životě strmou cestu na vrchol slávy, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku „princezna popu“. Úspěšné období ale následovala dekáda plná zvratů, debaklů i pokusů o návrat. V roce 2011 soud ukončil téměř čtrnáct let trvající opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Opatrovnictví bylo zavedeno kvůli zpěvaččiným dřívějším psychickým obtížím.