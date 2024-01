Do hudebního průmyslu se nikdy nevrátím, tvrdí Britney Spearsová

„Popová princezna“ Britney Spearsová se ohradila proti spekulacím, že chystá nové album. Na sociálních sítích jednoznačně popřela nejen to, že by po téměř deseti letech mohla připravovat novou nahrávku, ale navíc tvrdí, že žádnou desku už ani natočit nehodlá. Písně prý teď píše pro jiné.

„Aby bylo jasno – většina těch zpráv je nesmysl,“ vzkázala přes Instagram Britney Spearsová všem, kteří doufají v její comeback. Důraz svým slovům dodala několika vykřičníky.

Svým příspěvkem zřejmě reagovala na články z webů Page Six a The US Sun, že „se začíná rýsovat“ projekt na nové album. Žádný materiál podle nich zatím nevznikl, nicméně zpěvačka by prý k přípravě dosud neohlášené desky mohla využít služeb o dekádu mladších textařek a zpěvaček Charli XCX a Julie Michaelsové.

Charli XCX se k Britney Spearsové hlásí jako k „velké popové ikoně“, která její hudební vkus zásadně formovala. Michaelsová, jejíž jméno se opakovaně objevuje v nominacích na ceny Grammy, pro Spearsovou už skládala. Chlubit se může i spoluprací se Selenou Gomezovou, Justinem Bieberem či Shawnem Mendesem.

Spearsová na svém instagramu publikovala – a následně zřejmě smazala s celým účtem – výjev z barokní malby, na němž Salome nese hlavu Jana Křtitele, a obraz doprovodila prohlášením: „Pořád se říká, že se obracím na různé lidi kvůli novému albu… Nikdy se nevrátím do hudebního průmyslu.“

Dodala, že pokud píše, tak pro zábavu nebo pro jiné. „Je toho spousta, co o mně nevíte… Za poslední dva roky jsem napsala více než dvacet písní pro jiné lidi,“ tvrdí. Dále se označila za ghostwritera, tedy někoho, kdo píše pro jiné umělce, aniž by uváděl své jméno.

Návrat neodmítá poprvé

Vyjádřila se také ke komentářům, podle nichž byly její paměti The Woman in Me vydány bez jejího souhlasu. Kniha se stala celostátním bestsellerem, jen během prvního týdne se prodalo více než 1,1 milionu výtisků. „To je daleko od pravdy,“ napsala Spearsová k pochybnostem ohledně jejího souhlasu.