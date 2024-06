Vláda rezignovala na růst, vytýká Nacher. Podle Skopečka zdevastovalo ANO veřejné finance

Skopeček vidí za ekonomickými problémy především to, že za vlády hnutí ANO vyšplhal deficit rozpočtu na více než tři sta miliard korun, koalice ho od té doby postupně snižuje. „Mně to přijde jako neuvěřitelná drzost,“ vyjádřil se ke kritice členů ANO. Hnutí zdevastovalo během covidu veřejné finance, prohlásil Skopeček.

Snaha šetřit

Zatímco příjmy státu stouply zhruba o deset procent, výdaje se snížily jen o jednu desetinu procenta. Skopeček prohlásil, že by chtěl tempo snižování zrychlit, přesto považuje snížení výdajů za úspěch, který se například za vlády ANO v absolutní míře nepovedl ani jednou. Také řekl, že rostou výdaje na důchody, zatímco jiné naopak klesají.

„Vláda šetří na lidech, nikoliv na státu,“ prohlásil v reakci Nacher. Podle něj se v rámci větších příjmů zvyšovaly různé daně, ale u státu šetření vidět není. „Rozpočet se bere povrchně jako cíl, nikoliv jako nástroj k něčemu, k ekonomickému růstu a k tomu, abychom se měli obecně všichni lépe,“ míní.

Skopeček namítl, že vláda například snižuje počet státních úředníků. Zdůraznil ale, že roste počet státních zaměstnanců, jako jsou policisté, vojáci nebo pedagogičtí pracovníci.

Peníze do školství

Místopředseda sněmovny se staví negativně k dalšímu navyšování rozpočtu u školství, které žádá ministr školství Mikuláš Bek (STAN) – chce desítky miliard korun navíc.

Upozorňuje, že si koaliční vláda dala při svém vzniku za cíl konsolidaci veřejných financí. „Pro mě jakýkoli ministr, který nepřišel šetřit a přišel si říkat každý rok o vyšší rozpočtové peníze, nepochopil misi vlády a neměl do takové vlády vstupovat,“ řekl Skopeček. Dodal, že vyšší platy pedagogům a pedagogickým pracovníkům přeje, ale za deset let se podíl školství na rozpočtu zvýšil ze 138 miliard na 265 miliard.

Nacher nedokázal říci, zda by ANO požadované finance do školství přidalo, kdyby bylo na místě koaliční vlády. „Takhle vám neumím odpovědět,“ řekl s tím, že například neví, na co by peníze navíc šly. Obvinil ale vládu, že si postavila kampaň mimo jiné na tom, že bude chtít 150 procent průměrného platu pro učitele. V zákoně je přitom stanoveno 130 procent, ale prý se to nedodržuje a plat pro učitele dosahuje asi 113 procent toho průměrného.

Cíle 150 procent by podle Skopečka mělo být dosaženo. „Já bych byl velmi rád a budu dělat všechno pro to, aby to 150 procent bylo, ale také se musí dělat něco s tím resortem,“ zmínil s tím, že platy učitelů se postupně zvyšují.