Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala v pátek z prodeje akcií na amsterodamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Její tržní kapitalizace překonala podle analytika XTB Tomáše Cverny hodnotu společnosti ČEZ. Stala se tím firmou s největší tržní kapitalizací v Česku. Podle expertů se Strnad dostal do čela žebříčku českých miliardářů.

Společnost při vstupu na burzu nabídla nové akcie v objemu 750 milionů eur (18,2 miliardy korun), současné akcie za 2,55 miliardy eur (61,9 miliardy korun), které prodával současný akcionář, a opci navýšení až o dalších 496 milionů eur (12 miliard korun). Čisté výnosy z prodeje nových akcií hodlá společnost využít pro svůj rozvoj.

Strnad označil vstup CSG na burzu za milník pro společnost. „Vstup mezi veřejně obchodované společnosti potvrzuje náš závazek k vysokým standardům transparentnosti, zveřejňování informací a správy a řízení společnosti a zároveň posiluje naši schopnost investovat do inovací, rozšiřovat naši globální působnost a naplňovat naši misi být klíčovým dlouhodobým dodavatelem vyspělých obranných a průmyslových řešení pro státy NATO a vládní partnery po celém světě," uvedl.

Před 10:00 činila podle Cverny tržní kapitalizace CSG 754 miliard korun, zatímco u ČEZ 655 miliard. „CSG je tak jednou z největších firem nejen na pražské burze, ale i v celém Česku,“ uvedl. CSG, ČEZ nebo Komerční banku doplňují podle Cverny ve významnosti také firmy jako PPF, EPH, Škoda Auto a další.

Kromě Amsterodamu se akcie CSG obchodují i na pražské burze na neregulovaném trhu Free Market. Tam otevřely na ceně 850 korun, což bylo více než čtyřicet procent nad referenční cenou primárního úpisu akcií (IPO), řekl ČTK makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Na burze v Amsterodamu za prvních dvacet minut obchodování změnilo podle něj majitele 12 milionů akcií, což představuje devět procent objemu IPO transakce. V Praze již majitele změnilo 300 tisíc akcií, dodal.

Tržní kapitalizace je tržní hodnota společnosti, která je vypočítaná vynásobením aktuální tržní ceny jedné akcie celkovým počtem akcií v oběhu. Používá se k porovnávání hodnoty firem.

CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.

Loni za první tři čtvrtletí holding meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur (asi 109 miliard korun). Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur (zhruba 26,6 miliardy korun). Většinu tržeb, přibližně 3,46 miliardy eur (84 miliard korun), zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk asi 1,03 miliardy eur (25 miliard korun).

Třiatřicetiletý Strnad by podle zveřejněného prospektu emitenta měl z prodeje akcií získat skoro tři miliardy eur (přes 72 miliard korun), zbytek připadne firmě. CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví firma expandovala ještě před plnohodnotnou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.

