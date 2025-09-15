Tabáková společnost Philip Morris International zdvojnásobí svou investici do kutnohorského závodu určenou na zahájení výroby nikotinových sáčků na více než dvě miliardy korun. Původně plánovaná výrobní kapacita nikotinových sáčků se víc než zdvojnásobí a vznikne dalších až 150 pracovních míst.
Philip Morris zdvojnásobí investici do závodu v Kutné Hoře
Nikotinové sáčky by se měly pro komerční účely začít v Kutné Hoře vyrábět začátkem příštího roku, uvedla společnost. Jejich výroba poběží paralelně se současnou produkcí tabákových výrobků. Společnost původně avizovala investici v hodnotě miliardy korun. Nakonec se investice do modernizace a rozšíření závodu v letošním a příštím roce zdvojnásobí.
Tak významné navýšení investice, která v českých korunách přesáhne celkově dvě miliardy, je dalším důkazem důvěry globálního vedení společnosti v náš kutnohorský tým, uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.
Význam kutnohorského závodu
Závod v Kutné Hoře se podle firmy stává klíčovým pilířem evropské výroby bezdýmných produktů Philip Morris International. Nikotinové sáčky neobsahují tabák, ale nikotin farmaceutické kvality získaný z tabáku v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi, uvedla firma.
Kouření cigaret lékaři spojují hlavně s rizikem rakoviny plic. Každý rok jí v Česku onemocní asi 6600 osob a 5400 na ni zemře. U alternativních výrobků odborníci zmiňují hlavně kardiovaskulární rizika.
Philip Morris ČR zaměstnává přes jedenáct set lidí. Loni firmě meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o pět procent na 21,6 miliardy korun. Čistý zisk zůstal na předloňských 3,3 miliardy korun, provozní zisk stoupl o 3,4 procenta na čtyři miliardy korun.