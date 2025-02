Nikomu to nepřinese nic dobrého, míní Niedermayer o Trumpově hrozbě cly

ČT24

před 54 m minutami | Zdroj: ČT24

22 minut Otázky Václava Moravce: Europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09) a Ondřej Dostál (Stačilo!) Zdroj: ČT24

Americký prezident Donald Trump získal svou ‚transakční politikou‘ sliby Mexika i Kanady ke zpřísnění ochrany hranic a dále hrozí uvalením cel na dovoz z Evropské unie. Ta chce nabídnout snížení cel na americké automobily. „Nikomu to nemůže přinést nic dobrého,“ řekl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) o Trumpově počínání v pořadu Otázky Václava Moravce. Europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!) upozornil, že se Evropa nesmí Trumpovi ekonomicky podřizovat.

Donald Trump před týdnem ohlásil uvalení cel na výrobky Číny, Kanady a Mexika. Po ústupcích dvou zemí začala platit zvýšená cla jen na dovoz čínského zboží. Americký prezident dále hrozí cly Evropské unii a argumentuje obchodním deficitem, který je v neprospěch Spojených států. „Zneužívají nás, skoro nic si od nás neberou a my naopak bereme všechno,“ postěžoval si Trump. Europoslanec a bývalý viceguvernér ČNB Niedermayer upozornil, že ačkoliv má Amerika deficit v exportu zboží, má značný přebytek ve službách. „Ještě je tu třetí část rovnice, o které se málo mluví. Evropský trh je zcela zásadní pro některé velké americké filmy, zejména ty digitální jako Google, Meta nebo Muskova síť X,“ doplnil.

Fakta Transatlantický obchod z USA do EU minerální oleje a ropa

lékařské a farmaceutické produkty

plyn, zkapalněný plyn z EU do USA medicínské produkty

motorová vozidla

léky Zdroj: Eurostat, r. 2023

„Ačkoliv oceňujeme jeho kroky v kulturní politice, nesmíme se mu podřizovat v té ekonomické. Logicky hájí zájmy svého státu, my musíme hájit ty své a jednat,“ řekl o Trumpovi europoslanec Dostál. „Je tvrdý vyjednavač, je vždy dobré mít alternativu pro případ nedohody. Evropa si musí otevřít obchodní příležitosti v jiných světových zemích a diverzifikovat tímto své možnosti. Díky tomu by na nás nemusela tolik dopadnout případná obchodní válka s USA,“ doplnil. Evropská unie chce s Trumpem vyjednávat. „Budeme jednat otevřeně a pragmaticky, ale zároveň dáme jasně najevo, že budeme chránit naše vlastní zájmy, jakkoliv a kdykoliv to bude potřeba,“ oznámila v úterý předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Je ale jasné, že obchodní války nemají žádné vítěze. Pokud Spojené státy a EU začnou obchodní válku, bude se nakonec smát Čína,“ upozornila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Niedermayer Trumpovy kroky kritizuje. „Merkantilismus byl již opakovaně vyvrácen jak fakticky, tak teoreticky. Těžko se můžeme bavit o tom, že to přinese něco dobrého Americe. Ale pokud se Donald Trump snaží ukázat jako silný lídr, tak se mu určitě podařilo vytvořit rozruch,“ uvedl. „Zprávy, které vidím z neoficiálních zdrojů kolem Evropské komise, mi naznačují, že je ve vyjednávání zatím odevzdaná. Například že budeme akceptovat dražší energie od Američanů, nebo že přijmeme všechno, co nám budou diktovat, aby nezastavili svou pomoc Ukrajině... To dle mého názoru není jediná a rozhodně ne nejlepší pozice,“ poznamenal Dostál.

Obchod Evropské unie se Spojenými státy v roce 2023

Server Financial Times v pátek napsal, že EU chce v rámci výhrůžky Donalda Trumpa nabídnout snížení cel na americké automobily ve snaze předejít novým clům na vlastní vývoz aut. „Kdyby to bylo vyváženo adekvátní výhodou pro nás, zejména pro střední Evropu, přistoupil bych na to,“ řekl Dostál. „Je otázka, co nám může Trump nabídnout.“ Niedermayer si není jistý, zda bude tato nabídka pro amerického prezidenta dostatečná. „Jednání bude složité a je otázka, do jaké míry bude věcné a do jaké míry politické. Donald Trump si bude chtít ‚odnést‘ něco, co bude moci ukazovat jako obrovský politický úspěch,“ poznamenal. Niedermayer dále doplnil, že obchod mezi Amerikou a Evropou je zatížen velmi nízkými cly. „Pohybují se někde okolo dvou, tří procent. Obecný rozdíl mezi cly na obou stranách je v rámci desetin procenta. Zrovna u osobních aut je rozdíl ve prospěch Evropy velký, ale u nákladních je to naopak,“ informoval.

„Cla nepřinesou nic dobrého“ Prezident Spojených států amerických plánuje příští týden zavést reciproční cla na dovoz z řady zemí, aby snížil rozpočtový deficit USA. Opatření má podpořit financování daňových škrtů, ale vyvolává obavy investorů. „Cla ke snížení rozpočtového deficitu pomohou těžko, protože pokud americká ekonomika nebude schopna dynamicky reagovat nabídkou amerického zboží místo dražšího dováženého, zvýší to inflaci. A to by v Americe nebyla politicky ani ekonomicky dobrá zpráva,“ upozornil Niedermayer. „Řada ekonomů uvádí, že pokud by Amerika chtěla rychle vytvořit kapacity k výrobě zboží, které by bylo zdražené vysokými cly, stát by to musel podpořit vysokou finanční injekcí. Pochybuji, že by to mohlo ekonomicky fungovat, nota bene v situaci, kdy má Trump za cíl dostat z USA miliony migrantů, kteří jsou velmi důležitou částí trhu,“ doplnil. Niedermayer poznamenal, že Trumpův argument pro zavedení recipročních cel je, že jsou evropské firmy úspěšné ve vývozu do Ameriky. „Tohle není rozhodnutí nějaké evropské nebo americké vlády, ale tisíců firem, které někdy nakoupí v Americe, jindy v Evropě anebo v Japonsku. Tento pokus o politické korigování výsledku svobodného rozhodnutí firem a občanů je něco nevídaného,“ řekl. Jednou z možností, jak vyjít americkému prezidentovi vstříc, je zvýšením dodávek zkapalněného plynu do Evropy z Ameriky. „To je pro náš průmysl a prosperitu dlouhodobě neudržitelné,“ myslí si Dostál. „Vedle toho, že není extra ekologický, proces jeho stlačení a následného vypuštění nese velké náklady,“ řekl a dodal, že pokud dojde ke konci rusko-ukrajinské války, předpokládá, že se Česko ve střednědobém horizontu vrátí k odběru ruského plynu.