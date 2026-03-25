Německo chce splnit klimatické cíle i pomocí dvou tisíc větrných elektráren

Výstavbou dvou tisíc nových větrných elektráren, rozšířením plochy smíšených lesů či větší podporou elektromobility chce Německo dosáhnout toho, že splní své klimatické cíle do roku 2030. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Carsten Schneider, který představil plán s celkem 67 body. Berlín si vytyčil cíl, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 65 procent ve srovnání s rokem 1990.
Nový klimatický program schválila německá vláda ve středu na svém zasedání. Podle výpočtů nevládních organizací hrozí, že Berlín vlastní klimatický cíl nesplní. Kromě cíle pro rok 2030 má také cíl pro rok 2045, do kterého chce být největší evropská ekonomika uhlíkově neutrální. Program musela vláda představit podle zákona rok po začátku volebního období, nejzazším termínem byla středa.
Kromě výstavby přibližně dvou tisíc větrných elektráren na pevnině s kapacitou dvanáct gigawattů chce německá vláda podporovat také rozšiřování smíšených lesů na úkor monokultur, protože jsou odolnější vůči klimatickým změnám.
Podpora elektromobility
Kabinet kancléře Friedricha Merze chce podporovat také elektromobilitu, včetně prodeje elektromobilů a výstavby dobíjecích stanic. Na vytyčená opatření uvolní vláda podle ministra Schneidera osm miliard eur (195,5 miliardy korun). Cílem je uspořit 27,1 milionu tun oxidu uhličitého do konce tohoto desetiletí.
„Tento program dodá nový impulz ochraně klimatu a pomůže nám stát se nezávislejšími na drahých a nejistých dodávkách ropy a plynu,“ prohlásil ministr Schneider. „Hospodářství zmodernizujeme, společnost učiníme odolnější vůči krizím a pomůžeme přírodě, aby nám dokázala pomoci,“ dodal.
Podle kritiků je vláda ve svém programu ohledně dosažení klimatických cílů příliš optimistická. Mimo jiné podle nich vychází ze zastaralých dat, nereaguje ani na dalekosáhlé důsledky energetické krize spojené s následky aktuální války na Blízkém východě. „Nejsem naivní. Další pokrok bude nutný, ale i možný,“ reagoval na kritiku Schneider.
Mezi kritiky programu se řadí také ekologická organizace Greenpeace. Šest jejích členů se ve středu brzy ráno dostalo na stavební jeřáb u budovy sídla německého kancléře v centru Berlína. Spustili se z něj na lanech a vyvěsili plachtu s nápisem „Svoboda místo fosilní politiky“.
„Tímto klimatickým programem vláda sází spíše na naději než jistotu,“ uvedl zástupce Greenpeace Martin Kaiser. Podle něj je třeba zavést výrazně přísnější opatření, především v dopravě. Jedním z nich by mělo být zavedení maximální povolené rychlosti na dálnicích.
