Německo chce splnit klimatické cíle i pomocí dvou tisíc větrných elektráren


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Výstavbou dvou tisíc nových větrných elektráren, rozšířením plochy smíšených lesů či větší podporou elektromobility chce Německo dosáhnout toho, že splní své klimatické cíle do roku 2030. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Carsten Schneider, který představil plán s celkem 67 body. Berlín si vytyčil cíl, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 65 procent ve srovnání s rokem 1990.

Nový klimatický program schválila německá vláda ve středu na svém zasedání. Podle výpočtů nevládních organizací hrozí, že Berlín vlastní klimatický cíl nesplní. Kromě cíle pro rok 2030 má také cíl pro rok 2045, do kterého chce být největší evropská ekonomika uhlíkově neutrální. Program musela vláda představit podle zákona rok po začátku volebního období, nejzazším termínem byla středa.

Kromě výstavby přibližně dvou tisíc větrných elektráren na pevnině s kapacitou dvanáct gigawattů chce německá vláda podporovat také rozšiřování smíšených lesů na úkor monokultur, protože jsou odolnější vůči klimatickým změnám.

Téměř polovina elektřiny v EU pocházela loni z obnovitelných zdrojů
Větrná elektrárna, ilustrační snímek

Podpora elektromobility

Kabinet kancléře Friedricha Merze chce podporovat také elektromobilitu, včetně prodeje elektromobilů a výstavby dobíjecích stanic. Na vytyčená opatření uvolní vláda podle ministra Schneidera osm miliard eur (195,5 miliardy korun). Cílem je uspořit 27,1 milionu tun oxidu uhličitého do konce tohoto desetiletí.

„Tento program dodá nový impulz ochraně klimatu a pomůže nám stát se nezávislejšími na drahých a nejistých dodávkách ropy a plynu,“ prohlásil ministr Schneider. „Hospodářství zmodernizujeme, společnost učiníme odolnější vůči krizím a pomůžeme přírodě, aby nám dokázala pomoci,“ dodal.

Podle kritiků je vláda ve svém programu ohledně dosažení klimatických cílů příliš optimistická. Mimo jiné podle nich vychází ze zastaralých dat, nereaguje ani na dalekosáhlé důsledky energetické krize spojené s následky aktuální války na Blízkém východě. „Nejsem naivní. Další pokrok bude nutný, ale i možný,“ reagoval na kritiku Schneider.

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory
Ilustrační foto

Mezi kritiky programu se řadí také ekologická organizace Greenpeace. Šest jejích členů se ve středu brzy ráno dostalo na stavební jeřáb u budovy sídla německého kancléře v centru Berlína. Spustili se z něj na lanech a vyvěsili plachtu s nápisem „Svoboda místo fosilní politiky“.

„Tímto klimatickým programem vláda sází spíše na naději než jistotu,“ uvedl zástupce Greenpeace Martin Kaiser. Podle něj je třeba zavést výrazně přísnější opatření, především v dopravě. Jedním z nich by mělo být zavedení maximální povolené rychlosti na dálnicích.

Škoda Auto ukončí prodej v Číně

Škoda Auto ukončí v polovině letošního roku prodej svých vozů v Číně. Zdůvodňuje to výraznou změnou tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Chce se proto soustředit na posilování v Indii a regionu jihovýchodní Asie ASEAN. Informaci přinesl deník E15, záměr potvrdila mluvčí Škody Auto Ivana Povolná.
ŽivěOdvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě klesnou na loňskou úroveň

Odvody živnostníků na sociální pojistné se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna schválila předlohu koaličních politiků, která zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň. Klesne na 35 procent průměrné hrubé mzdy. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) má tento krok mimo jiné podpořit drobné živnostníky. Poslanci také v závěrečném kole schválili novelu týkající se přerozdělení peněz z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
VideoŠebestyán mluví o „výchově spotřebitelů“, Bendl varoval před tlakem na marže

Ministerstvo zemědělství provádí monitoring marží v celém řetězci, uvedl šéf resortu Martin Šebestyán (za SPD), a to od prvovýrobců po maloobchod. Funguje to částečně jako osvěta, řekl s tím, že tuzemský trh je specifický, osmdesát procent potravin se prodává přes řetězce, ve Francii je to asi 46 procent. „Musíme se zaměřit na výchovu spotřebitelů, abychom je vedli k nákupu v jiných částech a abychom co nejvíc domácí lokální produkce dokázali uplatnit v řetězcích,“ zmínil. Místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS) zdůraznil nutnost posilování malých a středních producentů potravin. Upozornil také, že tlak na marže souvisí také s platy a investicemi a jejich možným snižováním. V debatě v Událostech, komentářích hovořili také o cenách hnojiv či pohonných hmot. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem

Ceny ropy ve středu výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu patnáctibodový plán směřující k ukončení války na Blízkém východě. To zvýšilo naděje na příměří, které by mohlo zmírnit narušení dodávek v regionu, uvedla agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent klesla pod psychologickou hranici sto dolarů za barel. Konflikt se podle analytiků projeví vyššími cenami potravin.
Sokolovská uhelná kvůli drahému plynu zvýší těžbu uhlí

Sokolovská uhelná letos plánuje vytěžit až o půl milionu tun uhlí více, než původně plánovala. K navýšení těžebního plánu společnost nutí zdražení zemního plynu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Právě na plyn přitom firma spoléhala po odklonu od těžby. Kvůli nestabilitě na trhu je nyní uhlí bezpečnější alternativou. K těžbě suroviny v dostatečném množství ale aktuálně chybějí kapacity.
VideoNa podání papírového daňového přiznání zbývá už jen týden

Lidé, kteří daň z příjmu přiznávají klasicky na papíře, na to mají poslední týden. Formulář je třeba na finanční úřad doručit nejpozději 1. dubna. Týká se to například osob, které loni vydělávaly na pronájmu nebo měly více zaměstnání najednou. Generální finanční ředitelství v papírové podobě eviduje velké množství chyb. Vyvarovat se jich pomůže vyplnění elektronického formuláře, který lze následně vytisknout a odnést na úřad.
Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK

Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica (Smer) minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí třicet dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.
