K podpisu smlouvy na Dukovany dojde v nejbližší době, věří zástupce KHNP

Zdražování některých položek by nemělo ovlivnit cenu za nové jaderné bloky v Dukovanech. Částka ve smlouvě, na jejíž podpis se stále čeká, by měla zůstat stejná jako v nabídce – tedy 400 miliard korun. České televizi to potvrdil ČEZ. Korejská KHNP, vítěz tendru, cenu komentovat nechce. Korejci mluví o podpisu smlouvy v nejbližší době. Předcházet tomu ale má rozhodnutí antimonopolního úřadu o stížnosti neúspěšného uchazeče z Francie. V rozhovoru pro ČT to uvedl viceprezident projektové kanceláře KHNP pro ČR Harry Chang.

Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) by mělo dojít k zasmluvnění tedy alespoň 30 procent té zakázky ještě před uzavřením hlavního kontraktu – podaří se to? Jakým způsobem?

To jednání mezi zadavatelem a firmou ČEZ a KHNP už skončilo na konci března, jak bylo plánováno. Ale tím, že jde o rozsáhlý soubor dokumentů, tak samozřejmě ještě probíhá kontrola textů, finální čtení a další přípravy. S tím, že jak už se vyjádřil jak zadavatel, tak ministr průmyslu v rozhovoru, tak se dá očekávat, že k podpisu dojde v nejbližší době. Jak jste zmínila, čeká se tedy na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což je nezávislý orgán. Ale doufáme, že jeho rozhodnutí bude vydáno včas a že to nebude nějakou překážkou k uzavření smlouvy.

A můžete to garantovat? Že třicet procent zakázky český průmysl dostane před podpisem smlouvy – bude to mít tuzemský průmysl garantované?

To znamená, že ty informace v tomto článku nejsou pravdivé, abych si to upřesnila?

Ona ostatně už v korejských médiích ale unikla informace, která pracuje, řekněme, s informací ze strany blíže necitovaného zástupce KHNP, kdy údajně KHNP slíbila firmě Westinghouse, že v rámci dohody jí zaplatí 150 milionů dolarů na poplatcích za využívání duševního vlastnictví a zároveň tedy zaručí dodávky v hodnotě 800 milionů dolarů, a to na každém projektu v případě vývozu jaderných technologií. Což by v přepočtu podle aktuálního kurzu v dukovanském projektu znamenalo nějakých 18 miliard korun pro Westinghouse. Tak jak se vypořádat, řekněme, s těmito informacemi?

Vy jste nabídli – respektive zvítězili jste v tom tendru s cenou 400 miliard korun za dva bloky. To je cena, která platí, která bude i ve smlouvě?

Vlastně těch 400 miliard korun za oba dva bloky, to byla částka, která byla vyhlášena na tiskové konferenci, to tedy je za pátý a šestý blok. Jinak konkrétní částka, která bude předmětem smlouvy, je na dohodě mezi zadavatelem a firmou KHNP jako dodavatelem. A to v momentě podepsání může být zveřejněno, ale také nemusí. Ale každopádně my nejsme v pozici, abychom to jakkoli komentovali, nebo není vhodné, abychom my komentovali tu cenu.

Nicméně ta cena se tedy může lišit od těch původně avizovaných 400 miliard korun za dva bloky?

Jak už jsem řekl, bylo by dobré, abych se nevyjadřoval k ceně.

Máte informace z české strany, jak se bude výstavba financovat? ČEZ dlouhodobě říká, že tím notifikovaným finančním modelem nelze financovat dva bloky, je schválený pouze pro jeden blok. Máte informace, jak se zaplatí ten druhý blok?

My se samozřejmě jako dodavatel zajímáme o to, jakým způsobem ten projekt bude financován. Nicméně způsob financování je předmětem dohod mezi vládou a firmou ČEZ jako zadavatelem. Myslím, že v tomto ohledu probíhají nějaká intenzivní jednání, obě strany hledají řešení. Takže si myslíme, že určitě nějaký způsob najdou.

Ještě bych se vrátila k těm sporům. Vy sám jste zmínil spor, který stále tedy není dořešený, stížnost francouzské společnosti EDF u českého antimonopolního úřadu. Tam se, jak už jsem zmínila, na verdikt čeká. Nicméně EDF si na tendr stěžovala u Evropské komise. Řekněme, že jsou informace ve veřejném prostoru, že Komise nějaké kroky zahájila. Jaké jsou vaše argumenty právě v tomto sporu? Proč byste měli být v právu vy?

Pokud jde o stížnost u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak v prvním kole došlo k zamítnutí toho podnětu, teď probíhá odvolací řízení. Samozřejmě ÚOHS je nezávislý orgán, takže očekáváme nějaké nestranné rozhodnutí, ale pravděpodobně nebo z naší strany se bude jednat o zamítnutí stejně jako v prvním kole. Pokud jde o stížnost nebo podnět k Evropské komisi, tak to se týká nějakých subvencí nebo nedovolené zahraniční pomoci, kterou jsme žádnou nedostali.

A další věc je, že se to ani nevztahuje na to období, protože tendr byl vlastně zahájen nebo vypsán předtím, než tyto regule začaly platit. Takže dle našeho názoru tato nařízení nejsou aplikovatelná na tento projekt nebo tento případ, takže také nečekáme, že by to nějakým způsobem mělo tento projekt negativně ovlivnit.