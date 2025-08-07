Americká cla na některé dílčí položky ovlivňují plány řady českých firem. Zatímco některé si rozšíření výroby do Spojených států rozmyslely, jiné ji stále zvažují. U kovů exportéři doufají, že zatížení padesáti procenty v budoucnu ještě klesne. Se situací jsou naopak spokojení skláři ze severu Čech, pro které obchod s Američany činí zhruba čtvrtinu obratu. Společnosti se také snaží uplatnit i na jiných trzích. O tuzemské zboží roste zájem třeba v Jižní Americe nebo v Asii.
Cla znejišťují české firmy
