Čína zablokovala Metě plán převzít firmu Manus, která vyvíjí agentní AI


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čína se rozhodla zablokovat akvizici čínského start-upu Manus, který se zaměřuje na vývoj takzvané agentní umělé inteligence (AI). Firmu se chystala zhruba za dvě miliardy dolarů (41,5 miliardy korun) převzít americká technologická společnost Meta Platforms. Čínská Národní rozvojová a reformní komise (NDRC) ale ve stručném sdělení překvapivě nařídila, aby obě strany záměr zrušily.

O vývoji v případu informuje agentura Bloomberg. Plán amerického podniku od začátku vyvolával kontroverze kvůli obavám z úniku technologií do Spojených států. Meta se k rozhodnutí čínské plánovací komise bezprostředně nevyjádřila.

Peking po této dohodě, která už byla z velké části dokončena, zpřísnil dohled nad klíčovými firmami v oblasti umělé inteligence.

Agentní AI je systém, který neodpovídá pouze na otázky jako chatbot, ale dokáže samostatně vykonávat úkoly. To znamená plánovat, vyhledávat, zahajovat konkrétní kroky a pracovat s nástroji. Jako pokročilý systém AI například analyzuje data plánování úkolů práce s webem a s aplikacemi. Meta o záměru firmu převzít informovala loni v prosinci.

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého
Plán akvizice donutil čínské úřady zahájit vyšetřování kvůli podezření z nelegálních zahraničních investic a exportu technologií.

Původně byla přitom dohoda oslavována jako vzor pro start-upy s globálními ambicemi, kritici ale později litovali ztráty cenné technologie umělé inteligence ve prospěch geopolitického rivala. Manus je čínský podnik, ale sídlo má v Singapuru.

Rozhodnutí pravděpodobně vyvolá obavy v rychle rostoucím čínském sektoru umělé inteligence. Objevuje se navíc jen několik týdnů před plánovanou schůzkou mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.

K údajně nebezpečně schopné AI Mythos získali přístup neznámí lidé, tvrdí Anthropic
„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

před 3 hhodinami
Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

před 6 hhodinami
V Česku přibývá případů horečky dengue

V Česku přibývá případů horečky dengue

před 7 hhodinami
Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

před 7 hhodinami
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Čína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

VideoČína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

před 16 hhodinami
Výběr policistů do elitního týmu URNA. Pekelný týden natáčel štáb ČT

VideoVýběr policistů do elitního týmu URNA. Pekelný týden natáčel štáb ČT

před 17 hhodinami
Dohoda Londýna s Paříží má migrantům zkomplikovat riskantní cesty po moři

Dohoda Londýna s Paříží má migrantům zkomplikovat riskantní cesty po moři

před 17 hhodinami

Slovensko podalo žalobu proti rozhodnutí EU ukončit dovoz ruského plynu

Slovensko minulý týden podalo dříve ohlášenou žalobu proti rozhodnutí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do evropského bloku, uvedlo tiskové oddělení slovenského ministerstva spravedlnosti. Žalobu v uvedené záležitosti dříve podalo k soudu EU také Maďarsko.
před 11 mminutami

Čína zablokovala Metě plán převzít firmu Manus, která vyvíjí agentní AI

Čína se rozhodla zablokovat akvizici čínského start-upu Manus, který se zaměřuje na vývoj takzvané agentní umělé inteligence (AI). Firmu se chystala zhruba za dvě miliardy dolarů (41,5 miliardy korun) převzít americká technologická společnost Meta Platforms. Čínská Národní rozvojová a reformní komise (NDRC) ale ve stručném sdělení překvapivě nařídila, aby obě strany záměr zrušily.
před 1 hhodinou

Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

V oběhu jsou zhruba dvě a půl miliardy kovových mincí českých korun. Za deset let jich podle centrální banky přibylo asi o třetinu. Z velké části je lidé hromadí doma. Míst, kde lze vyměnit mince za bankovky, je ale stále méně. Utratit vyšší obnos v mincích může být také problém.
před 6 hhodinami

ETS je obchod s uměle vytvořenou komoditou, míní Gavor. Emise jsou realita, říká Svárovská

„Věřím, že se dožiju dne, kdy budou zrušeny emisní povolenky,“ řekl v Nedělní debatě ČT předseda Svobodných Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Analytik poradenské společnosti ENA Jiří Gavor je názoru, že systém sice není nastavený ideálně, ale zrušit se nedá. Podle spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské z klubu Pirátů Zelená dohoda prochází změnami. „Potřebujeme ji měnit i ve smyslu podpory průmyslu,“ podotkla. Debatu o emisních povolenkách moderoval Lukáš Dolanský.
před 17 hhodinami

Nový zákon podle Fialy zrychlí reakci na krize. Vláda se bojí žalob, míní Skopeček

Nový zákon o regulaci cen paliv umožní rychlejší a flexibilnější reakce na krizové situace, řekl v Nedělní debatě předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Vláda se chce vyhnout žalobám, oponoval místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara mělo být opatření mírnější. Debatu vedl Lukáš Dolanský.
před 22 hhodinami

Česko letos podle NATO nesplní závazek dvou procent HDP na obranu, řekl Babiš

Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance (NATO) nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle hodnocení NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, řekl v neděli ve videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Závazek podle něj nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje ve výši 1,85 procenta HDP. Fiala nicméně v reakci na to uvedl, že Česko loni podle aktuální zprávy generálního tajemníka NATO své závazky splnilo. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) sdělila, že Babiš zase lže.
včeraAktualizovánovčera v 11:36

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali cestování během blízkovýchodní krize

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali současnou situaci kolem cestování během krize na Blízkém východě. Pozvání přijali výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber a generální ředitel skupiny Le Hotels Petr Lžičař. „Letenky se zdraží. Možná o pět až osm procent. Jenže zdražilo se i palivo na pumpě a jízda autem je nižší komfort, takže se zájem o letání nezmění,“ míní Veber. Lžičař označil vyjádření eurokomisaře pro energetiku, že se cestování zdraží až o 20 procent v případě cen letenek, za spekulaci. „Nemyslím, že zdražení letenek ovlivní chuť lidí vycestovat na dovolenou. Pokud by se to stalo, tak může být například pozitivní, že Češi budou preferovat tuzemskou dovolenou,“ dodal. Svůj pohled také přidal výkonný ředitel rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha Jiří Vyskoč. Diskusi moderovala Vanda Kofroňová a Hana Vorlíčková.
včera v 09:10

VideoMalá restituce napravila mnohé majetkové křivdy, vše se ale majitelům nevrátilo

Radost z vráceného majetku, ale i starost, co s ním dál, provázely takzvanou malou restituci, která byla na jaře roku 1991 v plném proudu. Stát v rámci ní vracel zhruba sto tisíc vyvlastněných nájemních domů, menších nebo středních rodinných podniků, hotelů, restaurací, dílen, pil nebo mlýnů. I když podle zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd z roku 1990 měli dosavadní uživatelé povinnost původním majitelům nabídnout k odprodeji veškeré zařízení, někdy byly prostory v době vracení prázdné.
včera v 08:30
