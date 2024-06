Česko pracuje na odstřižení se od ruské ropy. Družbou by mohla proudit surovina z Oděsy

V několika unijních zemích včetně Česka probíhají úpravy a modernizace italského ropovodu TAL. Cílem je odstřihnout se zcela od ruské ropy, která přitéká do Česka skrz ropovod Družba. Nezávislosti na Rusku by se mohlo docílit zhruba v polovině příštího roku, hned potom chce premiér Petr Fiala (ODS) požádat o zrušení výjimky na dovoz suroviny z Ruska.

Náklady na projekt jsou zhruba 1,5 miliardy korun. Hradit je bude státní společnost Mero ze svého rozpočtu, zapojit by se ale zpětně mohly i rafinerie.

Úpravy budou potřeba v Itálii, Německu či Rakousku. Surovina by pak proudila jen z tankerů v přístavu v italském Terstu. Modernizace již začala i na centrálním tankovišti v Nelahozevsi. Na českou větev TALu, označovanou jako IKL, dělníci instalují propojení s rafineriemi. Technologické úpravy mají být hotové do konce letošního roku, následovat budou dokončovací práce a provozní testy.

„Máme zatím předběžnou dohodu, že by financování mohlo proběhnout padesát procent my, padesát procent Unipetrol,“ řekl generální ředitel Mero Jaroslav Pantůček. „Celková přeprava, kterou zaplatí rafinerie, se promítá do cen pohonných hmot v rozsahu osmi až deseti haléřů,“ podotkl.

Otázkou nadále zůstává, co se stane dál s ropovodem Družba. Ve hře je v případě konce války smlouva o dodávkách z ukrajinského přístavu v Oděse. Infrastruktura ale může také několik let zůstat zcela nevyužitá.