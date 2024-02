Zvolili jsme „partyzánskou“ cestu, aby se děti nemusely na školy znovu hlásit postaru, tvrdí Bek

Bek řekl, že zásadním důvodem pro prodloužení termínu odevzdání přihlášek bylo riziko kybernetických útoků poslední den, kdy je možné přihlášky podávat. „A kdybychom termín prodloužili před týdnem nebo deseti dny, tak bychom vlastně nic nevyřešili. Rozhodnutí muselo padnout těsně předtím, jinak bychom nezískali žádnou úlevu od rizika (kyberútoků),“ míní.

Dodal, že zároveň nebylo možné s oznámením o jednodenním prodloužení termínu pro odevzdání přihlášek čekat například do úterního večera proto, že je změnu třeba zveřejnit ve sbírce zákonů. „Proto jsem se rozhodl to udělat v úterý v poledne. Roli sehrálo i to, že měl systém několik kratších výpadků – ten pondělní byl dvouhodinový,“ vysvětlil ministr školství.

Upozornil, že rozhodnutí o 24hodinovém prodloužení konzultoval s řadou ředitelů škol i některými asociacemi. Je prý rád, že elektronických přihlášek je nakonec víc, než „kdokoli čekal“.

„Kdybychom postupovali obvyklými postupy (výběrového řízení), kterými se digitalizace v české státní správě provádí, tak bychom to dělali několik let. Myslím, že musíme přistoupit k zásadní změně – abychom v některých resortech měli vlastní vývojový IT tým, který bude jádro systémů dělat profesionálně. Tohle byla partyzánská cesta, kterou jsme se rozhodli jít, protože jsme nechtěli znovu vystavit sto tisíc dětí starému způsobu (podávání přihlášek),“ přiznal Bek.

Půta je za jednodenní odklad rád, protože to podle něj dává větší jistotu rodičům, kteří jsou „pod velkým tlakem a rozhodují o budoucnosti svých dětí“. „Myslím, že to bylo rozumné rozhodnutí,“ kvituje hejtman Libereckého kraje.