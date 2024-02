Uchazeči mají poslední den pro podání přihlášky na střední školu

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí v minulém týdnu připustil, že by se na systém mohl někdo pokusit znovu zaútočit právě poslední den podávání přihlášek. Na případný DDoS útok se podle něj nejde více připravit, ochrana systému funguje neustále. Pokud by případný útok systém DiPSy vyřadil, záleželo by podle Krejčího na rozhodnutí ministra školství Mikuláše Beka (STAN), zda by se pro podávání přihlášek prodloužila lhůta.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit asi 106 tisíc žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia nebo studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor. Celkem by se na střední školy letos mohlo hlásit asi 130 až 135 tisíc uchazečů, odhadl minulý týden Krejčí.

Systém DiPSy vznikl s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který přijímací zkoušky provázel v minulých letech. Proti předchozím rokům odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním. Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se konají 12. a 15. dubna, pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. a 17. dubna.