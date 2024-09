STAN nominuje na post ministra průmyslu Vlčka

Vlček se chce na ministerstvu zaměřit na dotažení smlouvy na dostavbu nových jaderných bloků v Dukovanech nebo otázku importu plynu. V posledním roce mandátu vlády nechce brát nástup na ministerstvo jen jako příležitost něco dokončit. „Moje vize jsou mnohem pestřejší a mají přesah do dalšího volebního období,“ řekl Vlček. Zmínil modernizaci přenosových a distribučních soustav, opatření pro podporu podnikání či změnu stavebních norem tak, aby se zrychlila bytová výstavba. Soustředit se chce i na jednání s investory, vedle dalších i s tchajwanskými výrobci čipů.

Vlček může nastoupit před „grilováním“ Síkely

Slyšení s kandidáty na eurokomisaře v jednotlivých výborech europarlamentu by se měla konat od 4. do 12. listopadu. Jestliže europoslanci nikoho neodmítnou, mohla by být nová komise schvalována na následném plenárním zasedání, které začíná 25. listopadu. Fungovat by pak mohla od 1. prosince. „Nemáme pochyb, že Jozef Síkela projde grilováním v EU, situace (výměna ministrů) může přijít ještě před tím grilováním,“ zmínil Lacina. Je to však věc prezidenta a premiéra, dodal.

Premiér Fiala uvedl, že se chce s Vlčkem setkat v nejbližších dnech. Chce s ním prý probrat jeho priority, mimo jiné plánuje mluvit o úpravách některých nerealistických návrhů prosazovaných v rámci takzvaného Green Dealu. Fiala uvedl, že respektuje právo STAN nominovat kandidáta na pozici ministra průmyslu a obchodu. S Rakušanem už o nominaci prvního místopředsedy STAN Vlčka hovořil.

Vlček je poslancem od října 2021. Ve sněmovně působí v rozpočtovém výboru a výboru pro životní prostředí, mimo jiné je také místopředsedou podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a předsedou stálé komise pro hybridní hrozby. Byl také místopředsedou poslaneckého klubu STAN. Od července 2022 je prvním místopředsedou hnutí STAN, členem hnutí je od roku 2017, nyní vede krajskou organizaci hnutí na Vysočině. Výrazně prosazuje modernizaci průmyslu.