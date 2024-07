STAN hledá náhradu za Síkelu. Vlček by byl skvělým ministrem, míní Rakušan

Lukáš Vlček by byl skvělým ministrem, řekl České televizi šéf hnutí STAN a vicepremiér Vít Rakušan. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) je vládním kandidátem na příštího českého eurokomisaře a v případě jeho náhrady by Rakušan volil právě prvního místopředsedu Starostů, poslance Vlčka.

Podle Rakušana je Vlček schopným manažerem, který se hospodářským a ekonomickým tématům věnuje dlouhodobě. Širší vedení hnutí STAN chce o novém ministru průmyslu a obchodu rozhodnout po případném odchodu Síkely z vlády.

„Jsem si jistý, že Lukáš Vlček by to zvládnul a jistě by byl skvělým ministrem. Určitě je to jedna ze zvažovaných možností, které máme. Záleží také na něm, ministerský výkon je určitě zásah i do nějakého osobního komfortu, ale on o tom určitě uvažuje,“ uvedl Rakušan pro ČT.

„Tak jako v šachové partii, uvažujeme ve vedení Starostů o několik tahů dopředu a mohu potvrdit, že je zvažováno i moje jméno,“ potvrdil Vlček v textové zprávě pro ČT.

Kandidát na ministra průmyslu a obchodu by se mohl v srpnu představit premiérovi a představit mu svou vizi na závěrečný rok funkčního období současné vlády. Rakušan očekává, že STAN představí silného kandidáta.

Von der Leyenová žádá dva kandidáty

Česká vláda považuje středeční rozhodnutí nominovat do Evropské komise Síkelu za konečné. Kabinet ho vybral jednomyslně, což potvrdil po jednání premiér Petr Fiala (ODS). O rozhodnutí vláda informovala kabinet šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ještě v době svého středečního zasedání. „Z hlediska kandidátů, jejich kompetencí, zkušeností a šancí na získání portfolia je nejlepší strategie, když budeme mít jednoho,“ míní Fiala.

Von der Leyenová ovšem ve čtvrtek v dopise požádala o předložení jmen dvou kandidátů na eurokomisaře (muže a ženu) za každou zemi do 30. srpna. Český úřad vlády na síti X potvrdil požadavek ještě na jedno jméno eurokomisaře. Ke čtvrtku se vyjádřilo 11 z 27 zemí, ve všech případech byl nominován jen jeden kandidát.