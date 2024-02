Poslanci debatovali o uzákonění manželství i pro páry stejného pohlaví

Představitelé iniciativ podporujících tradiční rodinu v čele s poslankyní Romanou Bělohlávkovou (KDU-ČSL) zároveň ve středu představili výzvu zhruba 380 lékařů, zdravotníků a psychologů k zachování manželství jako svazku muže a ženy. Podle nich pouze matka a otec vytváří ideální prostředí pro výchovu dítěte.

Ve sněmovní debatě Bělohlávková uvedla, že je ráda, že homosexualita je ve společnosti vnímaná jinak než před sto lety a léčba elektrošoky je pokládaná za středověk. Varovala ale před působením aktivistů a volala po nezávislých studiích o vlivu stejnopohlavních párů na vývoj jimi vychovávaných dětí.

Podpořila pozměňovací návrh, podle kterého by homosexuálové a lesby mohli místo do manželství vstupovat rovněž do partnerství se všemi právy manželů, ovšem kromě postavení dětí v manželství, včetně úpravy osvojení.

Spoluautor této úpravy Karel Haas (ODS) poukazoval na to, že svazky ženy a muže a dvou osob stejného pohlaví jsou rozdílné, když lidský rod je postaven na biologickém rozdílu mezi ženou a mužem. Požadavek na narovnání práv označil Haas za spravedlivý a legitimní. Ohledně práv k dětem ale citoval nálezy Ústavního soudu, podle nichž neexistuje základní právo na osvojení dítěte a neexistuje obecné právo stát se rodičem.

Polarizující téma

Nezařazený poslanec Ivo Vondrák se přimlouval za přijetí novely v původním znění. Každý z pozměňovacích návrhů podle něho naplňuje přísloví o vlku, který se nažral, ale koza zůstala celá.

Novela občanského zákoníku o manželství i pro dvojice stejného pohlaví sněmovnu rozděluje. Není jisté, zda ji poslanci v nějaké podobě přijmou. Zastánci argumentují zejména narovnáním práv, odpůrci zase trvají na tradičním pojetí manželství jako svazku muže a ženy.

Ve hře zůstává i několik poslaneckých úprav, podle nichž by homosexuálové a lesby mohli místo do manželství vstupovat do už zmíněného partnerství se všemi právy manželů, nebo aspoň s většinou z nich. V této souvislosti se poslanci zase neshodnou na právech k dětem.