ŽIVĚ: Sněmovna schválila změnu vymezení znásilnění

Vymezení znásilnění v trestním zákoníku se patrně změní ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Novelu schválila sněmovna. Předloha, na níž se shodla koalice s opozicí, upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do dvanácti let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití. Novelu teď čeká posouzení v Senátu. Poslanci naopak ve středu odložili schvalování vládní novely o utajovaných informacích kvůli sporu o to, kteří poslanci by se mohli s těmito informacemi seznamovat. Hlasování poslance čeká rovněž o novele známé jako lex ČEZ.