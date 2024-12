Odbory vyzvaly Senát, aby reformu penzí vrátil sněmovně

„Vládní koalice hovoří o tom, že se jedná o důchodovou reformu. Pokud by šlo o reformu, mělo by to být něco, co vede k něčemu lepšímu. (…) To se ale nekoná,“ prohlásil Středula, který reformu označil za deformu. „Proto přicházíme s výzvou, aby Senát vrátil tento návrh zpět do Poslanecké sněmovny – a v minimální variantě, aby došlo k tomu, že se vrátí původní verze návrhu, než do něj zasáhlo vedení dvou poslaneckých klubů,“ dodal.

„Důvodem pro tuto takzvanou reformu – deformu – je úspora veřejných financí, kdy politici způsobili deficit 250 miliard korun a mají to zaplatit důchodci,“ prohlásil Středula. Narážel tak na zrušení superhrubé mzdy se snížením daně z příjmu, které v minulém období prosadily společně ODS, ANO a SPD.

Odboráři ČMKOS žádají o vyškrtnutí pokračování zvyšování důchodového věku na 67 let a omezení skupiny lidí s rizikovou prací s nárokem na dřívější důchod. Chtějí ho i pro pracovníky takzvané třetí kategorie, kteří dělají v prostředí s vibracemi, fyzickou zátěží, v chladu či teple. Vadí jim také snížení výpočtu nových penzí.

Středula upozornil, že pokud by poslanci a senátoři požadavky nezohlednili a reformu neupravili, obrátí se odboráři na prezidenta Petra Pavla, kterého požádají, aby zákon nepodepsal.