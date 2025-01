Přihlášky na střední školy bude možné podávat do 20. února

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) s ředitelkou Cermatu Barborou Rosůlkovou představili podrobnosti k přijímacímu řízení na střední školy pro letošní rok. K přijímacím zkouškám by se letos podle odhadů mělo dostavit přes sto tisíc uchazečů z devátých tříd základních škol. Podle Beka jde o podobně silný ročník jako v minulém roce. Elektronický systém pro podávání přihlášek by se měl rodičům a dětem otevřít o půlnoci z 31. ledna na 1. února, řekla Rosůlková. Přihlášky bude možné podávat až do 20. února.

Uchazeči budou moci i letos podávat přihlášky elektronicky přes systém DiPSy, papírově s podporou elektronického systému nebo čistě papírovou formou. Stejně jako v minulém školním roce si mohou žáci podat až pět přihlášek, z toho tři do oborů bez talentové zkoušky a dvě do těch s talentovou zkouškou. Za přijímací řízení i elektronický systém přihlašování je zodpovědný Cermat.

U oborů s talentovou zkouškou si v tomto školním roce podávají žáci nově přihlášku spolu s ostatními, a nikoliv do konce listopadu, jak tomu bylo v minulém školním roce, vyplývá z informací na webu ministerstva. Posouvá se i termín talentových zkoušek, žáci je budou dělat ve stejnou dobu jako školní přijímací zkoušky, tedy v období od 17. března do 23. dubna.

I letos si mohou všichni uchazeči testy zdarma vyzkoušet a procvičit v aplikaci TAU. Na konci ledna si budou moci deváťáci díky projektu ve spolupráci s ministerstvem vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Žáci si tak budou moci testy projít ještě před podáním přihlášek. „Toto je projekt, který by měl opravdu všem deváťákům umožnit zkusit si přijímačky nanečisto. Je to čistě v režii základních škol. My jim poskytneme zkušební dokumentaci ke stažení v pátek 24. ledna a termín jednotného testování by měl být 28. ledna,“ popsala Rosůlková.