Pravidla pro přihlašování na střední školy se budou měnit až příští rok

Do termínu pro podání přihlášek na střední školy zbývají necelé dva měsíce. Podle ministerstva školství se po letošním zavedení elektronického formuláře žádné významné změny dít nebudou. Úpravy předpokládá až od dalšího roku, kdy by měly školy od Cermatu dostávat i testy z angličtiny.

Pravidla přihlašování zůstanou stejná jako loni. Žáci mohou podat přihlášky elektronicky nebo v písemné podobě, případně hybridně – to znamená, že přihlášku vyplní v systému a pak ji vytištěnou pošlou. Právě tuto variantu bude chtít od dalšího roku ministerstvo školství zrušit. „Hybridní přihlášku využilo úplné minimum přihlašovaných,“ podotkl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Přihlášky na střední školy budou letošní deváťáci podávat mezi 1. a 20. únorem. Jednotná přijímací zkouška je pak čeká v polovině dubna. Termíny pro školní část zkoušek vypisují ředitelé podle svých možností.

Od následujícího školního roku by Cermat měl pro školy tisknout také testy z angličtiny pro školní kolo přijímacích zkoušek. Využily by je tedy jen ty školy, které by chtěly. Bývalý ředitel Cermatu to původně plánoval už na jaře. „Situace se vyvinula tak, že Cermat na to neměl prostředky, jak lidské, tak finanční,“ vysvětlil prezident Unie školských asociací ČR Jiří Zajíček.