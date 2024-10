S mým odchodem by zaměstnanci měli stáhnout výpovědi, říká končící šéf Cermatu

Zároveň připravil nové projekty, ale neměl už pro ně podporu u některých podřízených a „narazil“. „Zazněly slova: Já to dělat nebudu,“ popsal Krejčí. Neřekl by, že neshody se zaměstnanci ohrožují stabilitu organizace. Zároveň také ujistil, že neovlivní ani jarní průběh přijímacího řízení.

Jedním z důvodu odchodu Krejčího je dokončení elektronizace přihlášek, takzvaný systém DiPSy. „Byl to enormně náročný projekt, na fyzickou a psychickou zátěž. Od července jsem se snažil trochu dostat do normálního pracovního režimu, abych pracoval osm hodin denně. Do té doby jsem pracoval víceméně šestnáct hodin denně. Kvůli zdraví bylo potřeba s tím něco udělat,“ vysvětlil odstupující šéf Cermatu.

Krejčí vysvětlil, že konkrétně například požádal o přípravu zadávací dokumentace pro systém závěrečné zkoušky. „Je to problém v tom, že daný pracovník to doposud dělat nemusel, a když jsem to po něm chtěl, aby to začal dělat, tak podal výpověď,“ popsal. Jiným podřízeným zase podle něj vadila práce na připravovaném projektu. V současnosti ví Krejčí o čtyřech podaných výpovědích. „Zaměstnanci přislíbili, že když já odejdu, tak výpovědi stáhnou,“ podotkl.

Odstupující šéf státní organizace nechtěl po svých zaměstnancích, aby pracovali přesčas kromě předem jasně daných úkolů. „Ale požadoval jsem, aby v rámci své pracovní doby pracovali i na jiných úkolech, než na které do té doby byli zvyklí. Než jsem na Cermat přišel, tak tam vládla firemní kultura taková, že když měl zaměstnanec dělat něco navíc, byť v řádné pracovní době, tak si za to vydupal odměny. Já jsem o tom nechtěl slyšet,“ popsal Krejčí s tím, že v rámci své pracovní doby nemá zaměstnanec co požadovat peníze navíc.

Doplnil rovněž, že na Cermatu pracují i špičkoví a velmi obětaví lidé. „Těm už nelze přidávat další práci, takže když chceme přidávat další práci, tak to padá na, řekněme, ty méně pracovité a potom to dopadá, jak to dopadá,“ prohlásil.

Digitalizace stavebního řízení

Krejčí také řekl serveru Seznam Zprávy, že by dokázal digitalizaci stavebního řízení dát do pořádku do příštích parlamentních voleb. „Je to pravda, řekl jsem to. Informace vychází z toho, že bývalý tým, který to dělal pro ministra (Ivana) Bartoše, tak v srpnu, kdy jsem s nimi mluvil, měli naplánovaný vývoj všech požadavků ještě na jedenáct měsíců. To znamená zhruba do července příštího roku. Říkali, že v tu dobu to bude jako v mašličkách a vyšperkované, proto bez detailní znalosti jsem si dovolil říct, že si umím představit, že pokud budou vytvořené správné podmínky, tak lze uvažovat o tom, že by se to do voleb spustilo,“ popsal.

Určitě nelze podle něj současný projekt dostat do totožného stavu za deset měsíců, jako když se bude dělat čtyři roky na zelené louce. Dal by se podle Krejčího dostat do stavu, že systém bude poskytovat potřebnou funkcionalitu uživatelům.

„Je naprosto logické, že politici mají právo volby rozhodovat, jak se to bude dělat a oni váží rizika toho, co se stane, když se něco nestihne. Máme rok do voleb, to také hrálo pravděpodobně roli v rozhodování. A je potom otázka, jak vyhodnotili rizika,“ poznamenal Krejčí. Na současném postupu vlády není podle něj nic špatného.