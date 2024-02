Šéfka Evropského parlamentu Metsolová je v Praze. Uctila památku obětí střelby na filozofické fakultě

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová dorazila ve středu do Prahy, kde nejprve společně s rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou a předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) uctily památku obětí prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S Pekarovou Adamovou následně hovořila o bezpečnosti, odolnosti i nedostatečném zapojení Čechů do institucí Evropské unie. Metsolová do Česka zavítala v rámci návštěv všech členských států Evropské unie před červnovými volbami do Evropského parlamentu.