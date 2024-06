Zelení podle Dvořáka dostali „fatálně napráskáno“. Kvůli Green Dealu Evropa zaostává, míní Benda

Z hlediska ekonomické síly je na tom EU docela dobře, hodnotil v pořadu Události, komentáře ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) s tím, že to, co Unie opravdu potřebuje je politická síla a zvýšení konkurenceschopnosti. Podle člena sněmovního zahraničního výboru Marka Bendy (ODS) začíná Evropská unie zaostávat za zbytkem světa, protože se vydala na cestu příliš razantního prosazování Green Dealu.

Čína podle Bendy otvírá dvě uhelné elektrárny týdně, aby zvládla svou energetickou spotřebu. Spojené státy podle poslance zase jdou jinou cestou. „To, co je na Evropě vždy trochu mylné, je, že místo toho, abychom se my snažili některé věci podporovat, případně i daňově zvýhodnit, tak je pořád máme potřebu regulovat a říkat: tohle se zakáže,“ řekl Benda. Podle něj by se nežádoucí výroba měla spíše znevýhodnit. Komise a Parlament si podle něj zvykly na to, že budou členským státům předepisovat co mohou a nemohou dělat.

Na druhou stranu je podle Dvořáka nutné respektovat výsledky voleb. Potvrdil, že Zelení dostali „fatálně napráskáno“ a s nimi i další, kteří více podporovali enviromentalismus. Už před volbami bylo podle něj evidentní, že o zelené problematice se mluvilo mnohem méně a mnohem více se akcentovala konkurenceschopnost, obranyschopnost a bezpečnost – což jsou podle ministra také velmi důležitá témata. Na rozdíl od Bendy si však nemyslí, že to je výhra, naopak je přesvědčen, že problém se jen odsune jinam.

„Ostrovy plastů“

Benda má pocit, že německá CDU je jiná, než byla za Angely Merkelové. Německo je podle něj tou zemí, která „se začíná zadrhávat“ a elektroauta nestíhá. Nepřijde mu vhodně aby Evropská unie například rozhodovala v jakých státech se nesmí prodávat plastová brčka. „Já nevím, jestli pan poslanec někdy viděl ty kilometrové ostrovy plastů, které plují po oceánech,“ oponoval Dvořák. „Ale ty jsou z Indie, z Japonska, z Číny, jen ne od nás,“ myslí si Benda.

Evropa je podle ministra něco jako zaoceánský parník, protože když „o malinko posunete s kormidlem, tak ono se to po padesáti kilometrech lehce pohne“. Lidovci podle něj posílili, sociální demokracie je „na svých“ a liberálové oslabili. „Všichni jsme čekali velký posun doprava, který nakonec asi nepřijde,“ shrnul situaci Dvořák. Krajní pravice je podle něj rozdrobená a nemyslí si, že se její příslušníci dokáží semknout a vytvářet tlak. Souhlasí, že letošní volby poslali jasnou zprávu.

Bezpečnostní výzvy

Ministr by si přál, aby Evropa byla zbrojní silou ve světě, je podle něj otázka, zda nezůstane pouze u proklamací. „Je evidentní, že čelíme tolika výzvám, které jinak než silou nebudeme schopni zvládnout,“ uvedl Dvořák a dodal, že důležitý bude výsledek voleb v USA. Dvořák má obavu, že lídři EU budou dlouze debatovat o tom, že „něco je potřeba a než se něco uděje, mohlo by být pozdě“. Nemyslí si, že je třeba zřizovat eurokomisaře pro obranný průmysl, ale to že je potřeba být připraveni čelit hrozbám je podle Dvořáka nepochybné.

Benda je v obranné strategii zastáncem tržních principů. Většina zemí začala podle poslance plnit závazek dvou procent HDP na obranu až po začátku plnohodnotné ruské invaze. Dodal, že Polsko a Slovensko jsou na mnohem větších číslech než Česká republika. Domnívá se, že jakmile začnou země EU ve velkém nakupovat zbraně, zbraňový průmysl v Evropě se začne rozvíjet bez toho, „aby jim to musel diktovat Brusel“.

Evropským zbrojovkám podle Bendy bude stačit, když budou vědět, že státy budou jejich zbraně kupovat, budou do nich investovat a nepůjde o krátkodobé obchody. „Čím méně do toho budou mluvit evropští byrokraté, tím to bude přirozenější a funkčnější,“ míní Benda.