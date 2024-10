Zaměstnanci státních zastupitelství v Praze půjdou do třídenní stávky

Po zaměstnancích soudů míří do stávky také zaměstnanci státních zastupitelství v Praze. Začít má v pátek 11. října a trvat bude do úterý 15. října. Celkem zůstanou zaměstnanci Městského státního zastupitelství v Praze a všech pražských obvodních státních zastupitelství s výjimkou Prahy 6 ve stávce tři dny. Vyplývá to z informací, které České televizi poskytli předsedkyně stávkového výboru Iva Jurová a mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbala. Do stávky se podle Cimbaly zapojí více než devadesát procent zaměstnanců.