Stávka omezila provoz soudů, některé jsou úplně zavřené

Začala třídenní stávka zaměstnanců v justici. Na řadě míst v Česku protest ochromil fungování soudů. Mimo provoz zůstávají podatelny, pokladny nebo informační centra. Třeba okresní soudy v Jablonci nad Nisou nebo v Semilech jsou ale uzavřené zcela. Referenti neodpovídají na dotazy a lidé nemohou nahlížet do spisů. Soudci také odročují některá už nařízená jednání. Konají se jen ta, pro která se podařilo zajistit zapisovatelku, nebo ta, která se obejdou bez její přítomnosti.

Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) je stávka důsledkem nesprávného zařazení justičních pracovníků do platových tříd. Řešení ale podle něj nemůže prosadit jeho ministerstvo.

Například u pražského vrchního soudu, který sídlí na náměstí Hrdinů v Nuslích, se příchozí návštěvník nesetká s žádnými viditelnými upozorněními na stávku. O jejím konání informuje u bezpečnostního rámu člen justiční stráže. Dopoledne začalo jedno trestní zasedání, které se týká drogových deliktů. Umožnila to mladá zaměstnankyně justičního aparátu, která přišla do práce i přes úraz nohy. Předsedkyně senátu dotyčné na počátku jednání poděkovala za to, že vyhověla jejich žádosti.

Na Krajském soudu v Praze na náměstí Kinských odročili soudci podle mluvčí Hany Černé trestní jednání, kterých se mělo konat zhruba třicet. Civilní jednání se povětšinou konají.