Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU. Zasáhlo při ní v Česku proti napadeným nařízením, z nichž mohli získávat citlivé údaje z vojenské nebo státní oblasti či obranného průmyslu. Operaci vedl americký úřad FBI a konkrétně byla namířena proti činnosti skupiny APT28.

„Vojenské zpravodajství provedlo aktivní zásah spočívající v úpravě nastavení části globálně zneužívané infrastruktury a zabezpečení potenciálně zneužitelných zařízení na území České republiky. Kompromitovaná zařízení byla APT28 zneužívána ke sběru strategicky významných informací proti vojenským a vládním cílům v České republice i v zahraničí, včetně našich spojenců v NATO a EU,“ uvedlo zpravodajství ke svému zásahu.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) následně specifikoval, že ruští hackeři, proti kterým zasáhlo Vojenské zpravodajství, ovládli routery pro malé a domácí kanceláře TP-Link. Cílem byla podle úřadu kyberšpionáž.

Závod s časem

Obrana Česka v kyberprostoru je jedním z úkolů Vojenského zpravodajství. Podle něj ale nestačí blokovat jednotlivé hackerské útoky, protože vysoce pokročilé skupiny jako ruská APT28 nebo čínská APT31 se dokážou během hodin přizpůsobit, a pokud je zneškodněn jediný uzel, přepnou na jiný.

„Efektivní obrana proto musí zasáhnout celou infrastrukturu najednou, a to dříve, než útočník stihne reagovat. Jde o závod s časem, kde každý kompromitovaný přístroj prodlužuje útočníkovu životnost a ztěžuje jeho odhalení,“ doplnilo VZ.

Současně vyzvalo veřejnost k „základní kybernetické hygieně“, protože jedním z článků řetězce, přes který hackeři útočí na kritickou infrastrukturu, energetiku nebo státní správu, mohou být i nezabezpečená domácí zařízení. Lidé by si proto měli pravidelně aktualizovat jejich zabezpečení, měli by mít silná hesla a ověřovat si pravost navštěvovaných webů.

Ilustrační foto

Výběr redakce

10:22Aktualizovánopřed 2 mminutami
08:50Aktualizovánopřed 17 mminutami
10:02Aktualizovánopřed 19 mminutami
03:08Aktualizovánopřed 21 mminutami
09:54Aktualizovánopřed 28 mminutami
03:35Aktualizovánopřed 35 mminutami
01:03Aktualizovánopřed 44 mminutami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
10:22Aktualizovánopřed 2 mminutami

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka. Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo.
10:02Aktualizovánopřed 19 mminutami

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Od půlnoci z úterý na středu začala platit vládní opatření proti dalšímu prudkému zdražování pohonných hmot v Česku. Jejich součástí je stanovení maximální ceny paliv, kterou ministerstvo financí pro středu stanovilo na 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se tomu přizpůsobují. Platí rovněž strop na marže obchodníků s palivy.
03:08Aktualizovánopřed 21 mminutami

Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

Zlepšuje se snaha o včasný záchyt jedné z nejagresivnějších chorob, kterou je rakovina slinivky. Ročně jí v Česku onemocní na 2700 lidí. Dalších pěti let se dožívají jen jednotky procent pacientů. Od června začnou praktičtí lékaři oslovovat k preventivnímu vyšetření nové pacienty s cukrovkou.
před 4 hhodinami

VideoZoologové vypustili v Plzni zachráněné netopýry do přírody

Netopýři zachránění pod střechou rekonstruované plzeňské školy se vrátili do přírody v rezervaci Kamenný rybník. Vypustili je tam zoologové s místními dětmi. Netopýři předtím strávili v záchranné stanici skoro čtyři měsíce. Zvířata dostala před svým vypuštěním najíst, netopýr zvládne sníst deset moučných červů denně. Pak se 140 netopýrů vydalo do přírody. I když v některých případech to šlo obtížněji, protože se potřebují před rozletem zahřát. Kamenný rybník poskytuje ideální podmínky. „Je tady jednak vodní hladina, takže netopýři tady budou mít dostatek příležitostí k lovu. Pak je tady les a tady kousek jsou i starší stromy, kde budou mít možnost úkrytů,“ vysvětlila zooložka Ivana Hradská.
před 13 hhodinami

Systém důchodového pojištění by letos podle ministerstva měl skončit v plusu

Systém penzí ke konci února vykázal schodek necelých šesti miliard korun, což je nejnižší deficit za posledních pět let. Ministerstvo práce a sociálních věcí po mnoha ztrátových letech očekává, že na konci letošního roku by měl systém skončit v plusu. Na příčinách příznivého trendu se ale zástupci nové a minulé vlády neshodnou.
před 14 hhodinami

VideoTuristu v Krkonoších zranil uvolněný kámen. Správa parku opatření nechystá

Správa Krkonošského národního parku nechystá žádná opatření v souvislosti s neobvyklou nehodou, při které v sobotu zranil turistu na horské cestě uvolněný kámen. Kus skály se uvolnil v prudkém svahu a kutálel se asi dvě stě metrů. Skupinka turistů ho sice zaregistrovala, avšak kámen na poslední chvíli změnil dráhu a jednu z osob zasáhl. Společníci zraněného volali nouzovou linku a ihned se rozběhla záchranná akce. Na místo vyletěl vrtulník, který ovšem kvůli terénu nemohl přistát a ke zraněnému se museli lékař se záchranářem spustit. Zaměstnanci parku mají v popisu práce sledovat u cest třeba stromy náchylné k pádům či právě kameny. Pokud jsou nebezpečné, zařídí se náprava. Této události se ale podle správy parku nedalo zabránit.
před 14 hhodinami
Načítání...