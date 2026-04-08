Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU. Zasáhlo při ní v Česku proti napadeným nařízením, z nichž mohli získávat citlivé údaje z vojenské nebo státní oblasti či obranného průmyslu. Operaci vedl americký úřad FBI a konkrétně byla namířena proti činnosti skupiny APT28.
„Vojenské zpravodajství provedlo aktivní zásah spočívající v úpravě nastavení části globálně zneužívané infrastruktury a zabezpečení potenciálně zneužitelných zařízení na území České republiky. Kompromitovaná zařízení byla APT28 zneužívána ke sběru strategicky významných informací proti vojenským a vládním cílům v České republice i v zahraničí, včetně našich spojenců v NATO a EU,“ uvedlo zpravodajství ke svému zásahu.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) následně specifikoval, že ruští hackeři, proti kterým zasáhlo Vojenské zpravodajství, ovládli routery pro malé a domácí kanceláře TP-Link. Cílem byla podle úřadu kyberšpionáž.
Závod s časem
Obrana Česka v kyberprostoru je jedním z úkolů Vojenského zpravodajství. Podle něj ale nestačí blokovat jednotlivé hackerské útoky, protože vysoce pokročilé skupiny jako ruská APT28 nebo čínská APT31 se dokážou během hodin přizpůsobit, a pokud je zneškodněn jediný uzel, přepnou na jiný.
„Efektivní obrana proto musí zasáhnout celou infrastrukturu najednou, a to dříve, než útočník stihne reagovat. Jde o závod s časem, kde každý kompromitovaný přístroj prodlužuje útočníkovu životnost a ztěžuje jeho odhalení,“ doplnilo VZ.
Současně vyzvalo veřejnost k „základní kybernetické hygieně“, protože jedním z článků řetězce, přes který hackeři útočí na kritickou infrastrukturu, energetiku nebo státní správu, mohou být i nezabezpečená domácí zařízení. Lidé by si proto měli pravidelně aktualizovat jejich zabezpečení, měli by mít silná hesla a ověřovat si pravost navštěvovaných webů.